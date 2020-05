TOMASINO EXPLICÓ POR QUÉ NO PERMITIRÁN LAS “SALIDAS SALUDABLES” A LOS MAYORES DE 60

Compartir en...

En el marco de una entrevista con EL MEGÁFONO, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado, Mauricio Tomasino, se refirió a las “salidas saludables” que habilitaron este mediodía. Dio detalles de cómo deben realizarse y contestó algunas preguntas planteadas por la gente, como por ejemplo por qué no podrán hacerlo las personas mayores de 60 años.

Según el funcionario, “hay un decreto nacional que establece las personas de riesgo”, entre ellas los mayores de 60 años: “son sectores vulnerables que no tienen que tener contacto con otras personas”, dijo. Consultado de qué sucede en los casos de adultos mayores que deben caminar por prescripción médica, sostuvo que tampoco están habilitadas ya que “esta medida no está dispuesta para eso”. No obstante, aclaró: “seguimos trabajando para tratar de generar alguna otra alternativa”.

Tomasino destacó la importancia que constituyen las “salidas recreativas” para muchas personas, tanto en lo que respecta a lo psicológico como también para “hacer algún tipo de actividad física” (no competitiva). Es por ese motivo que se establecieron para los sectores que no constituyen los grupos de riesgo, aunque aclaró que podrán restringirse si la población no acata las reglas establecidas: “estará sujeta siempre al comportamiento de la comunidad y a la situación epidemiológica”, indicó.

De acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Gobierno, las salidas están permitidas de lunes a viernes en el horario de 8 a 16hs y los sábados entre las 9 y las 16. En el primer caso, se debe efectuar de manera individual o con hasta dos niños menores de 12 años del grupo familiar, mientras que en el segundo se puede hacer acompañado por los convivientes.

Aclaró que todos deben cumplir las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso de cubrebocas y respetar la distancia social. Quienes caminen deben estar alejados al menos 5 metros con la persona que se encuentra delante y/o detrás, y 2 metros a los costados. En cambio, los que troten deben distanciarse 10 metros entre sí y en bicicleta se amplía a 20 metros. No se pueden detener en espacios verdes ni tampoco para ingerir algún alimento.

“Las medidas que establecimos no son caprichosas sino que tienen un fundamento científico”, sostuvo el funcionario. Además contó cuáles son los espacios permitidos: quienes caminen deben hacerlo dentro de su barrio, mientras que el resto en las zonas periféricas que se encuentran por fuera de un radio determinado.

