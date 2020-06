EL ESPACIO DE LOUSTEAU SE PRESENTA EN BRAGADO CON UNA CRÍTICA AL INTENDENTE: PIDE QUE SE HABILITE LA ACTIVIDAD COMERCIAL LOS DOMINGOS

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

En el marco del desembarco en la provincia de Buenos Aires del espacio político “Evolución Radical” y de su asentamiento en Bragado fundamentalmente a través de la figura del presidente de la UCR, Rafael Acuña; ya se comenzaron a notar algunos intentos de participación en la actividad política local. Han dado varias señales, aunque la más llamativa ha sido su crítica a la restricción de la actividad comercial los días domingos. Piden que el Intendente y sus funcionarios “evalúen con celeridad autorizar a los comercios de barrio que tengan la posibilidad de trabajar los días domingo”.

De acuerdo a lo manifestado en un posteo que efectuaron en la fanpage de Facebook, su solicitud se enmarca en “los reiterados pedidos de los vecinos y comerciantes de nuestra ciudad” y a las posibilidades que ofrece el pase a la fase 5.

Asegura que, “en épocas de pandemia y frente a una cuarentena que se ha extendido más de lo previsto, la mayoría de los comerciantes de nuestra ciudad han visto seriamente perjudicada su economía, sobre todo los pequeños comercios y almacenes de barrio, perdiendo los mismos competitividad, entre otras cuestiones, por el limitado horario de apertura”. En ese marco, indica que “muchos pequeños comerciantes dependen ahora, más que nunca, de normalizar sus actividades para recobrar el tiempo perdido”.

Según el espacio de Rafael Acuña, “los ingresos que no se produjeron en estos casi noventa días no podrán recuperarse, pero sí es necesario retomar el funcionamiento de los establecimientos -que no implican riesgos sanitarios-, cumpliéndose con todos los requisitos determinados en el marco de la pandemia, a fin de aliviar la economía de cada una de dichas familias”.

Para Evolución Radical, la situación generada por la pandemia “no implica que dichas instancias gubernamentales se cierren sobre sí mismas y termine dificultando la relación con sus vecinos”. Por lo tanto, agrega: “propiciamos la apertura de diálogos constructivos y la participación del gobierno municipal, las instituciones, representantes de la economía local y partidos políticos, en pos de que la toma de decisiones consensuadas permita ampliar la visión del conjunto y terminen transformándose en beneficiosas para todos los bragadenses”.