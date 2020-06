MÓNICA PUSSÓ NEGÓ UNA EQUIVOCACIÓN CON EL SEGUNDO CASO DE CORONAVIRUS: “NO EXISTEN LOS FALSOS POSITIVOS”, DIJO

Compartir en...

Días atrás se hizo viral un posteo de Facebook realizado por Patricio Carmody, a partir del cual puso en duda el diagnóstico positivo de Coronavirus (COVID-19) que recibió el 26 de abril. Dijo que se realizó dos estudios serológicos de anticuerpos IGG y que ambos resultaron negativos, por los que planteó la posibilidad de que nunca haya estado infectado. Ante tal situación, esta mañana EL MEGÁFONO consultó a la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, quien aseguró que “no existen falsos positivos” y que “lo grave de esto es difundir dudas que no están fundamentadas”.

Según la funcionaria, en el posteo del bancario “hay muchas inexactitudes”, pero prefirió evitar detenerse a analizar cada una. Consideró “un error garrafal” desestimar un contagio de Coronavirus por el resultado de un estudio de anticuerpos IGG, e indicó que ya se le dieron todas las explicaciones médicas correspondientes, pero que Carmody insiste con sus dudas.

De acuerdo a sus declaraciones, la única forma de conocer si un paciente tiene COVID-19 es la que se le realizó en Bragado, cuyo análisis se efectuó en La Plata. Consideró que “no hay lugar para la equivocación” y que “no hay posibilidad de cambio –de hisopado- ni de que se hayan equivocado el nombre -del paciente-“. Por lo tanto, concluyó: “los médicos no tenemos dudas -de que tuvo Coronavirus-“.

Explicó que “la enfermedad se diagnostica haciendo la PCR y viendo el ´corazón´ del virus”, mientras que los demás son test que “se usan para hacer estudios epidemiológicos o para sacar anticuerpos para transfundir a un enfermo”. Sostuvo que “no se pueden usar para hacer diagnóstico porque el hecho de que no tengamos anticuerpos no significa que no hayamos tenido Coronavirus”.

Para Pussó, “nosotros estamos absolutamente seguros de haber hecho lo correcto”. Además, pidió “no sembrar dudas en la población porque hay otros pacientes que van a entrar en el hospital y es horrible estar enfermo y tener dudas”.

Vale destacar que el tema del bancario no fue el único que se abordó en la nota con EL MEGÁFONO. La funcionaria también habló de la importancia de mantener el distanciamiento social y mencionó cuáles son los síntomas que se necesitan para realizar un hisopado (debe haber al menos dos) y ser considerado un caso sospechoso: fiebre, tos, diarrea, pérdida de olfato, dolor de garganta y pérdida del gusto.