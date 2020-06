SIGUE EN MARCHA EL RECAMBIO DE CAÑERÍAS EN LA RED CLOACAL

Compartir en...

Tal y como ya se había mencionado con anterioridad, la empresa ABSA está realizando un recambio de cañerías en la red cloacal en algunos puntos de la ciudad a pesar de la cuarentena y todo lo que ello implica, motivo por el cuál esta mañana el ‘Mega Móvil’ de ‘EL MEGÁFONO’ se movilizó a la calle Remedios de Escalada para informar acerca del estado de la obra.

El titular de ABSA en Bragado, Rubén Mopardo, estuvo también presente en el lugar y comentó que “Continuamos con el recambio, estamos en calle Remedios de Escalada entre Leonetti y España, cambiando estos 120 metros que van a ser de gran alivio para éstos usuarios y también aguas arriba se va a descomprimir bastante la ciudad.”

Con respecto al beneficio que esta gran obra conlleva, Mopardo detalló que no solo afectará a los vecinos de la cuadra en la que están trabajando, si no que también ayudaría a que se descompriman las cañerías de aproximadamente 6 cuadras más, lo que significa que la red de toda esa zona no debería tener problemas inmediatos.

“Lo otro que tenemos aprobado es en la calle Além, entre Santa María y Santa Rosa, que eso va a estar aliviando aproximadamente 400 metros más, y después vamos a ir a trabajar en la calle Rivadavia entre Macaya y España que eso va a dar un alivio a toda la parte céntrica. Es un recambio de 360 metros”, detalló el titular de ABSA.

Mopardo también habló sobre el esfuerzo que supone hacer una obra de tal magnitud en este difícil momento: “La empresa en estos momentos ha hecho un gran esfuerzo, a parte de la pandemia estamos todos afectados económicamente, y con eso vamos a estar aliviados en el sistema cloacal a pesar de que siempre hay cosas para recambiar. Estamos trabajando para solucionarle los problemas a todo el mundo.”

Más allá de eso, explicó que la obra en Remedios de Escalada está llevando más tiempo de lo esperado porque “nos encontramos con la fibra óptica, con las cañerías subterráneas de Edén y del gas, pero calculamos que si la lluvia no continúa demasiado la semana que viene ya tendríamos que tener terminada esta cuadra.”

