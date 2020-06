DISANTI SOBRE EL PROYECTO DE LOS COMEDEROS PARA PERROS: “ES IMPORTANTE VER EN QUÉ LUGAR LOS PODEMOS COLOCAR”

Compartir en...

El pasado 10 de junio se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante que ha generado una amplia respuesta por parte de los vecinos. Precisamente, el proyecto trata de impulsar la instalación de comederos y bebederos para los perros callejeros, y fue presentado desde el Bloque Justicialista – Movimiento Evita.

Esta mañana el concejal Daniel Disanti explicó cuál fue su idea en una entrevista en ‘EL MEGÁFONO’: “Esto surge porque hemos visto que hay gran cantidad de perros callejeros, dando vueltas, deambulando por las calles y por las plazas, y también el algunos cuarteles hemos tenido la inquietud de los vecinos, y hemos considerado que en este contexto debemos tener una contención hacia los mismos a través de la alimentación, de la castración y de la vacunación.”

Disanti también explicó que, según él, sería apropiado que del mantenimiento de los comederos se encargue tanto el personal de Zoonosis como así también los distintos grupos y voluntariados que se dedican a alimentar y rescatar a los animales.

Sobre la instalación de los mismos, el Concejal comentó que “yo creo que las plazas del centro de Bragado es innecesario porque uno no ve muchos perros callejeros, pero cuando te empezás a retirar a la periferia de la ciudad te vas encontrando con muchos animales sueltos. Uno por ahí puede tener la idea de otros municipios en donde está dando resultado pero también es importante ver en qué lugar los podemos colocar. Yo he estado reunido con gente de ‘mascoteros’ y ellos me han informado de que hay lugares donde realmente no es necesario ponerlos.”

Si bien Disanti reconoció el proyecto presentado por la doctora Mónica Pussó, y aclaró que lo acompañaría, comentó que “alguien tiene que dar el puntapié inicial y creo que el bloque nuestro fue quien lo dio para ver qué es lo que podemos hacer con estos animalitos que no tienen la culpa de andar en la calle”, teniendo a consideración que el proyecto presentado por su bloque, a diferencia del presentado por la doctora Pussó, es a corto plazo.

