GUILLERMO BERTI ASEGURÓ QUE NO BUSCA FORMAR PARTE DE LA INTERNA PERONISTA

Tras una breve pausa originada por la pandemia en donde las cuestiones políticas parecían haberse desvanecido, el abogado Guillermo Berti anunció que lanzaría una agrupación vecinalista con la intención de llegar al Honorable Concejo Deliberante, sin embargo muchas han sido las dudas respecto a la lista que conformaría, motivo por el cuál esta mañana fue entrevistado por ‘EL MEGÁFONO’ para que brinde más detalles al respecto.

Berti comenzó comentando que “la idea viene rondando hace unos cuantos años, porque si bien siempre yo he militado en la línea del Justicialismo, la idea era hacer un espacio más amplio, más pluralista y que se enfoque principalmente en el partido de Bragado y que se trabaje sobre la problemática local para no distraernos tanto sobre lo que pasa a nivel Provincial y Nacional.”

Berti, como ya lo hemos mencionado, ha formado parte de la Agrupación Justicialista 9 de Julio conducida por Gustavo Bartolomé, sin embargo él aclara que no ‘reniega’ de sus orígenes en el Justicialismo, pero aclaró que “nuestra intención es hacer algo más transversal y que incorpore a más gente.”

Al ser consultado por los integrantes de la lista, mencionó que “en realidad es un emprendimiento que lo hago fundamentalmente con el apoyo de mi señora y de mi familia, pero en este momento no me gustaría dar nombres porque en realidad lo que estoy buscando es la participación de la gente que no está habituada a participar en la política. Tengo un montón de gente conocida, amigos, clientes del estudio, compañeros de fútbol y con ellos estoy armando una agrupación que trate de ser lo más pro positiva posible y que trate de llegar en primer lugar a conformarla en la junta electoral, que no es un tema menor.”

El abogado contó que a su parecer, las internas Justicialistas son muy largas y engorrosas, resultando en una gran pérdida de tiempo que limita y condiciona a la gente de trabajo, motivo por el cuál desde su agrupación planean saltearse ese paso para “ir directamente con una propuesta a los vecinos de Bragado.”

El promotor de la agrupación vecinalista opinó sobre la política actual de la ciudad, más precisamente sobre el Gobierno de Vicente Gatica: “Los veo a los dirigentes sin iniciativas, como que se han quedado sin ideas. A este Gobierno le faltan 3 años y medio y parece que están deseando que se terminen. La propuesta nuestra es el año que viene tratar de oxigenar un poco el Concejo Deliberante. Queremos colaborar para que Bragado tenga un poco más de brillo para que se discutan cosas más importantes.”

Por otro lado y teniendo a consideración sus raíces políticas, Berni fue consultado acerca de la posibilidad de crear un espacio para luego integrarse en algún bloque Peronista, idea la cual él rechazó de forma directa: “No tengo ganas de usar mi tiempo, que no es mucho, en la conducción de una línea interna. No voy a ser parte de una línea interna del Peronismo ni de ningún otro partido.”

