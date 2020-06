JUAN MANUEL GOROSITO DETALLÓ CÓMO ATRAVIESA WARNES LA CUARENTENA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La pandemia por el virus del Covid-19 no se vive en todas partes de la misma forma, afortunadamente su impacto en Bragado no ha resultado muy grave hasta el momento, sin embargo en los cuarteles la situación se maneja de una forma completamente distinta, y en esta oportunidad el delegado de Warnes, Juan Manuel Gorosito, explicó en ‘BRAGADO TV EN LA MAÑANA’ cómo atraviesan la cuarentena en su cuartel.

“Warnes está tranquilo, hemos tenido un caso sospechoso pero por suerte no dio positivo”, explicó el Delegado Municipal, comentando a su vez que por tal motivo han podido mantener a flote la cosecha, actividad considerada como esencial desde el inicio de la cuarentena. “Warnes estuvo prácticamente trabajando a full y eso es una ventaja porque la actividad económica del pueblo no paró”, agregó.

Gorosito también comentó que los servicios del cuartel se están retomando paulatinamente, incluyendo la atención de la Delegación que desde esta semana abrió sus puertas en el horario habitual de 7 a 13 horas. “Nosotros comenzamos a trabajar con personal reducido pero por suerte no tenemos ningún empleado de riesgo así que eso es una ventaja, primero mantuvimos solamente la recolección de residuos y después empezamos a cumplir con todos los servicios, ahora empezamos con la poda correctiva”, detalló.

Al ser preguntado por el comportamiento de los vecinos frente al inusual momento por el que estamos atravesando, Gorosito contó que “tengo que felicitar a la gente de Warnes porque han tomado muchísima consciencia, el tema del tapabocas prácticamente todo el mundo lo usa.”

“Nosotros tenemos cuatro entradas al pueblo, lo que pasa es que nosotros decidimos no cerrarlas porque la actividad agropecuaria estaba a full y si las cerrábamos era una gran complicación”, detalló el Delegado, quien a su vez detallaba que cuentan con un policía en el cuartel y no tienen guardia urbana, por lo que no tienen personal suficiente para controlar las entradas.

En lo que respecta a salud, Gorosito comentó que desde el inicio de la cuarentena Warnes cuenta con un médico que atiende diariamente en la salita del cuartel. Esto se debe a la iniciativa de una vecina, quien ha logrado que empresarios y vecinos aporten una suma de dinero para el profesional, evitando así que se movilice a otras ciudades donde hay mayor circulación del virus.