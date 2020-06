OSCAR UGO SALIÓ AL CRUCE CONTRA BROGGI: “FUE LA ÚLTIMA GOTA QUE TERMINÓ DE REBALSAR EL VASO”

Compartir en...

Tras las críticas publicadas la semana pasada por el Concejal del Frente de Todos, Sergio Broggi, el Secretario General de ATE, Oscar Ugo, decidió salir a defender a los trabajadores del estado, cuestionando entre otras cosas, su rol como Concejal y Dirigente Gremial.

“Fue la última gota que terminó de rebalsar el vaso”, comentó Ugo al referirse a los informes de prensa elaborados por el Concejal, en tanto agregaba que “yo ya lo venía soportando (a Sergio Broggi) desde el mes de Febrero cuando empezó a criticar el alumbrado público, después con la recolección, reparación de los espacios verdes, y llegó un momento que se metió con algo que no están autorizados los compañeros a trabajar porque no son servicios esenciales, yacá hay un decreto Nacional que lo firmó el Presidente de la Nación al cual el Concejal responde políticamente.”

El Secretario de ATE también hizo referencia al personal que se encuentra habilitado para trabajar en medio de la pandemia, justificando la ausencia de muchos trabajadores que no pueden cumplir debido a ser considerados ‘pacientes de riesgo’, ya sea por ser mayor a 60 años o por tener alguna otra patología: “Me parece que les está faltando el respeto a mis compañeros de trabajo”, comentó.

Ugo además considera que los reclamos del concejal Broggi tienen otra intencionalidad: “Ya empiezo a sospechar que detrás de esto se olfatea un posible intento de privatización de los servicios, porque en febrero salieron 45 pliegos en la Provincia de Buenos Aires para que ciertos municipios se adhieran y privaticen, y entre esos municipios estaba Bragado.”

Además, el Secretario General de ATE fue lapidario con el Concejal del Frente de Todos por su reclamo con la poda del año anterior. “Lo que pasa es que el año pasado estuvo en campaña y estaba ocupado viendo como podía conseguir un voto, y no se fijó en los trabajadores municipales.”

Oscar Ugo se caracteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de expresar su opinión, por lo que fue muy directo con sus apreciaciones por los cargos que desempeña Broggi como Concejal y Dirigente Sindical: “Él juega con dos chapas, la de Concejal y la de Dirigente Sindical, y yo le quiero decir que la ley de asociaciones sindicales 23.551 en un artículo es muy claro, donde dice que el que es dirigente sindical y llega a la política, convocado por algún Intendente o Ministro, debe pedir licencia o si no, no puede asumir. Yo sé que por ahí va a salir a decirme que el estatuto lo prevé, pero un estatuto no cambia una ley.”

Ugo además sospecha que la tercerización de los trabajadores estatales podría significar un beneficio económico para Ugo Moyano, dirigente gremial de Camnioneros, al decir que “hay que pagarle a Moyano y hay que entregarles ciertas tercerizaciones de servicios, y algunos (municipios) van a llevarlo adelante.”

Oscar Ugo aseguró que su enfrentamiento no quedará solo reflejado en los medios, si no que planea establecer sus diferencias con Broggi en el Honorable Concejo Deliberante una vez que termine la pandemia: “Ya nos estamos preparando para lo que pueda venir después que pase esta pandemia, porque voy a ser la primer persona que va a pedir la banca abierta y me voy a exponer con muchos temas sobre estas cuestiones. (Broggi) me va a tener que mirar a los ojos y me va a tener que responder, porque yo en un debate soy muy duro.”

El Secretario General de ATE siguió cuestionando las críticas del Concejal con respecto a los servicios en Bragado, entendiendo que el motivo se debe a que querría enfrentar a los trabajadores municipales con los vecinos, pero Ugo aseguró que no lo iba a permitir.

Además, se adelantó a las posibles críticas que el Concejal del Frente de Todos tenga a futuro: “Va a ir por el servicio terciarizado de lavadendería, limpieza y cocina del hospital, entonces un día va a salir a decir ‘las compañeros y compañeros del hospital dejan mucho que desear’ o ‘el hospital está caótico’.”