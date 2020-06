CHIVILCOY VOLVERÁ A LA FASE 4 TRAS DETECTAR UN CASO POSITIVO EL VIERNES

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

En la jornada de ayer y como ya es costumbre por parte del ejecutivo chivilcoyano, el Comité Institucional de Crisis realizó una conferencia de prensa para anunciar las medidas a tomar tras informar acerca de un caso positivo de coronavirus en la ciudad.

El intendente Guillermo Britos dijo que “desde este momento y hasta mañana domingo, mantenemos sólo permitidas las reuniones familiares de hasta 10 personas, quedan prohibidas otro tipo de reuniones sociales”. Esto se debe a que desde mañana, volverán a la fase 4 de la cuarentena.

El retroceso no sólo afectará a los gastronómicos, que deberán volver a trabajar mediante delivery, si no también que prohibirán las actividades culturales y todos los deportes incluídos en la quinta fase, a excepción de las salidas ‘recreativas’.

El caso positivo de Covid-19 corresponde a un masculino que, según Britos, no realizó el reparto de comida en Chivilcoy, si no que se trata de un transportista entre la ciudad y el AMBA. Es el mismo repartidor por el cuál una verdulería bragadense ha decidido desinfectar su local y cerrar momentáneamente sus puertas, aunque el infectado no ingresó a Bragado.

•Fuente: La Razón de Chivilcoy