LA ESCUELA DE ATLETISMO ESPECIAL CONTARÁ CON UNA SEDE

Si bien la pandemia por el Covid-19 ha pausado muchas cuestiones en materia educativa e inclusive, en algunos aspectos se está avanzando a pesar de las limitaciones por la emergencia sanitaria. Días atrás, el entrenador Jorge Rosales que viene desempeñando desde hace varios años una tarea muy significativa con jóvenes con capacidades diferentes, informó que la Escuela de Atletismo Especial contará finalmente con una sede.

En una entrevista con el programa ‘EL MEGÁFONO’, Rosales comentó que la sede estará ubicada en la antigua Escuela Nº26, que se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad cabecera del Partido.

“Nosotros al iniciar el año hicimos unos trámites para que sea una asociación civil, porque el problema que tuvimos durante 20 años es que al no estar encuadrada legalmente no podíamos recibir donaciones ni nada por el estilo. Empecé los trámites para poder gestionar alguna escuela de las que han quedado lamentablemente abandonadas por diversas causas, y así ahora pudimos recibir la llave de la ex Escuela Nº26”, detalló.

Rosales comentó que el ambicioso proyecto no sólo encuadra lo deportivo, materia que ha estado desarrollando todos estos años, si no que la principal finalidad de la sede es que los chicos crezcan más en lo cultural y lo educativo. “Es lo que quería hacer desde hace muchísimos años, tener un lugar físico para que los jóvenes se puedan desarrollar en distintas actividades”, agregó.

Según detalló el entrenador, el edificio se encuentra en buen estado a pesar de estar abandonado por más de años. Tiene el pasto largo y un temporal derribó un gran árbol en la parte trasera del predio, pero el estado edilicio es óptimo para que desarrollen sus actividades.

“Nosotros pusimos una cuota social en enero que lamentablemente nadie ha podido cumplir, pero nos están donando muchas cosas gracias a la nota que nos hizo Diego (San Román) en la mañana. Si la gente tiene cosas en la casa que no le sirvan, una cocina, camas, sillas, mesas, todo nos va a ser útil porque nuestra idea es que los chicos puedan reciclar los muebles, los puedan arreglar, y cuando hagamos los encuentros utilizar esos muebles para revestir la Escuela”, comentó.

