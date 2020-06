UNA VERDULERÍA CERRÓ SUS PUERTAS POR UN POSIBLE CASO DE UN EMPLEADO

Compartir en...

Una verdulería de nuestro medio decidió cerrar momentáneamente sus puertas por el contacto que uno de sus empleados mantuvo con un caso positivo de Chivilcoy. El comercio ubicado en Pringles y Catamarca informó la decisión mediante las redes sociales, se trata de ‘La Esquina de Sebastián’.

“No tenemos impedimento en abrir nuestro local pero preferimos tomar esta decisión por el cuidado de toda la comunidad bragadense”, detallaron en Facebook. La medida se tomó porque una persona de Chivilcoy que resultó positivo para Covid-19 transportó verduras para el comercio, aunque no ingresó a la ciudad ya que realizó el trasbordo en el acceso Juan Domingo Perón. Aún así, uno de los empleados de la verdulería tuvo contacto con el infectado y luego ingresó al local, aunque no habría presentado síntomas.

La publicación se realizó luego de la desinfección que fue llevada a cabo desde el área de salud.

“Queremos llevarles a todos tranquilidad, cuidarlos y cuidarnos… la persona contagiada de covid 19 oriunda de Chivilcoy no ingresó a nuestro local”, aclararon.

Queridos vecinos;Debido a las noticias de público conocimiento queremos informarles que en el día de hoy la Verdulería… Publicado por Esquina Sebastián en Sábado, 20 de junio de 2020