BRAGADO CONTINUARÁ EN LA FASE 5 PERO NO PODRÁN ABRIR LOS GIMNASIOS Y OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS CERRADOS

Una información de último momento ha sido comunicada por el Municipio. Se trata de la continuidad de Bragado en la fase 5 del distanciamiento social, a pesar del caso positivo de Coronavirus (COVID-19) que se confirmó el pasado viernes en nuestra ciudad. La decisión fue adoptada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aunque incorporó un cambio: no podrán abrir los gimnasios y otros espacios deportivos cerrados.

La determinación de que Bragado no descenderá de fase fue tomada por la Jefatura de Gabinete de Ministros en función del informe enviado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nos mantendremos en la misma etapa debido a que el caso del enfermero infectado no es autóctono.

La Resolución no sólo se habla del caso particular de nuestro partido, sino de los 135 de la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, la prohibición de abrir los gimnasios y otros espacios deportivos no se limita únicamente a Bragado, sino que se trata de una modificación que se aplicará en todos los municipios que están en la fase 5.