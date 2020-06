DEL BUE SOBRE EL INCENDIO TOTAL DE SU CASA: “PRIMERO ROBARON Y DESPUÉS PRENDIERON FUEGO TODO”

Compartir en...

La madrugada del sábado se conoció la lamentable noticia de un incendio total en una vivienda ubicada en la calle Neuquén 527, perteneciente a Jorge Del Bue, quien dialogó con el programa matutino de Bragado TV para aclarar que antes del siniestro también le sustrajeron las pertenencias que tenía en su casa

“Primero robaron y después prendieron fuego todo”, comentó Del Bue, a lo que agregó: “Yo no tengo problema con nadie y es una maldad que me hicieron que no tiene explicación. Con los vecinos me llevo bien, hablamos. Un día anterior hablaba con una vecina de la esquina que decía que tenía miedo porque le robaban la ropa del tendal”.

El trabajador aseguró también que a uno de sus vecinos le sustrajeron sus pájaros, lo que significa que el barrio atraviesa una grave situación de inseguridad en el último tiempo. Vale mencionar que Del Bue sufrió, además de la incineración de su heladera, el robo de objetos de valor como lo eran sus herramientas.

Por la fuerza que tomaron las llamas, su casa necesita una reconstrucción. Es por eso que Natalia Gatica, secretaria de Integración Socio-Urbano y Ambiental, se comunicó con el damnificado y coordinó un encuentro. Cualquier interesado en colaborar con Del Bue, se puede comunicar directamente con él a través del número 2342 485319.