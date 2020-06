PEDRO FERNÁNDEZ LLORENTE EXPLICÓ LA POSTURA DE LA SOCIEDAD RURAL TRAS EL BANDERAZO

Compartir en...

La decisión del Gobierno Nacional de expropiar la empresa cerealera Vicentin motivó diversas posturas en todo el arco político, los más críticos expresaron su desacuerdo con un “banderazo” el pasado sábado 20 de junio. En Bragado también tomó repercusión y, en diálogo con el programa matutino de Bragado TV, miembros de la Sociedad Rural dieron su visión.

En primera instancia tomó la palabra el presidente de la entidad Pedro Fernández Llorente, quien remarcó que no fueron los organizadores de la manifestación pero si acompañaron a la misma. “Este es un problema que directamente ataca al orden de la sociedad, la república y la libertad”, sostuvo el dirigente y enfatizó: “En este caso es el Poder Ejecutivo que se está metiendo en la órbita del Poder Judicial, cosa que no puede ser de ninguna manera”.

El mismo Fernández Llorente, quien durante la entrevista estuvo acompañado por Felix Pissinis y Carlos Gutiérrez, señaló que no entiende porque el Gobierno Nacional “se pone a expropiar una empresa” con los “líos que tenemos hoy en día en nuestro país”, y comentó: “Este intento de colonizar el Poder Judicial y que con el Ejecutivo se transforme en un poder hegemónico, es un primer paso para otros posteriores”.

“Nosotros no estamos en defensa de la empresa, estamos en defensa de la república, de que el Poder Judicial haga su trabajo. Es muy probable que de esa forma, con concurso preventivo, haya arreglos y aparezca otra empresa privada”, indicó sobre la exorbitante deuda que la cerealera le debe a muchos productores del país, y agregó: “Creo que si el Estado se hace cargo es muy probable que los productores cobren menos que si sigue el concurso”.

“El nudo es que el Poder Ejecutivo en este caso quiere pasar por encima del Poder Judicial y eso es lo que no debemos permitir. Sea Vicentin o cualquier empresa, que eso quede claro. Nosotros tenemos un poco más de relación de Vicentin porque hemos trabajado y le hemos vendido, pero nos es como cualquier otra”, recalcó Fernández Llorente sobre el eje del conflicto, y concluyó: “Lo veo al presidente que se enoja cuando le preguntan últimamente, parece ofuscado, no contesta lo que tiene que contestar. En general cuando en una discusión una persona no tiene razón, habitualmente se enoja, eso es lo que le está pasando”.