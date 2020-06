PUSSÓ HABLÓ DEL NUEVO CASO DE CORONAVIRUS: “LA PACIENTE ESTÁ BIEN, HUBO QUE OPERARLA IGUALMENTE”

Compartir en...

Frente a la gran cantidad de interrogantes que se generaron durante la mañana y el mediodía debido al nuevo caso positivo de Coronavirus (COVID-19) que se conoció hoy en Bragado, EL MEGÁFONO mantuvo una comunicación telefónica con la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, con el propósito de conocer información oficial al respecto y despejar dudas. Confirmó que se trata de una mujer asintomática que estaba próxima a ser intervenida quirúrgicamente. “La paciente está bien, -y que- hubo que operarla igualmente”, dijo.

Según Pussó, la mujer tiene 73 años. “Se hizo preventivamente el hisopado sin tener ningún síntoma (…) porque iba a entrar a cirugía”. Hasta el momento, no había ningún indicio que permitiera sospechar que estaba contagiada, pero igualmente se le realizó el test por seguridad de ella y del personal de salud.

El resultado llegó hoy. Sin embargo, no fue impedimento para que avanzaran con la cirugía. “Esta paciente había que operarla porque corría riesgo su vida, no había opciones”, explicó Pussó. No descartó que pudiera presentar alguna dificultad postoperatoria debido al contagio de Coronavirus, pero aclaró que “en general el porcentaje de complicación en pacientes quirúrgicos no es elevado”.

La funcionaria instó a “llevar tranquilidad”. Dijo que la mujer “estuvo aislada bastante tiempo por indicación del cirujano” y que “se internó anoche preventivamente”. Además, manifestó que se aisló a todos los convivientes y también al personal de salud que tuvo un contacto estrecho con ella durante un tiempo prolongado.

En lo que respecta a la forma en que se contagió la paciente, reconoció que aún se desconoce. Sostuvo que hay que hacer “un estudio epidemiológico muy retrospectivo” y que “hay que investigar mucho más para atrás”.

Enfatizó que desde el Municipio “trabajamos sobre los focos para evitar la transmisión” y que no dudarán en “tomar exageradamente todas las medidas que sean necesarias”.

