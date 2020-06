EL INTENDENTE DE CHACABUCO LE NOTIFICÓ A LA JUSTICIA SOBRE LOS QUE MARCHARON EN EL BANDERAZO

Compartir en...

El pasado lunes el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, informó que le comunicó al Juzgado Federal sobre los marchantes del “banderazo” contra la expropiación de Vicentín y fue claro: “No se puede hacer“.

Su postura se hizo pública a través de una transmisión en vivo en donde participó el propio jefe comunal de Chacabuco, quien aseguró que se pidió la intervención al Juzgado Federal de Junín por las marchas que se hicieron en la ciudad (una por Vicentin y otra por la muerte de un vecino, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en enero).

“Todos podemos manifestarnos en el marco de la legalidad y la constitución. Hoy estamos en un estado de excepción por la pandemia“, señaló el intendente, pero explicó: “No se pueden hacer marchas, como ese albañil que detuvimos cuando comenzó la cuarentena, que hicimos la denuncia en la Fiscalía. En cuanto a todos aquellos que han marchado en las últimas horas, ya se ha comunicado al Juzgado Federal; porque yo no gobierno para los que me votaron, yo gobierno para todos los vecinos de Chacabuco y las reglas son para todos igual“.

Sobre esto también se manifestó el comisario de la Policía de Chacabuco, Claudio Cabella, haciendo hincapié en el rol de los efectivos: “Se actuó como en todas las manifestaciones que se realizan en forma pacífica. Lo que hizo la policía fue labrar un acta de constatación, dar conocimiento a la Fiscalía Federal de lo acontecido y entregar material fílmico de lo sucedido. Sera el juzgado federal quien tome las determinaciones sobre las marchas. En todas las marchas se actuó de la misma manera. Nuestro trabajo, el policial, solo consta de hacer un acta de constatación de lo sucedido“.

Fuente: Revista Chacra / Chacabuco en Red