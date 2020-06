EL PRODUCTOR WALTER BARNI HABLÓ DEL “BANDERAZO” Y DE VICENTIN

Compartir en...

Otro de los dirigentes que adhirió al “banderazo” en rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de expropiar la cerealera Vicentin fue el productor Walter Barni, miembro de la Federación Agraria Bragado. En diálogo con la edición matutina de Bragado TV manifestó que se hizo presente de forma personal y no en defensa de la empresa rosarina, sino de la propiedad privada.

“No es en defensa de Vicentin, es defensa de la propiedad privada. Hoy le tocó a Vicentin y mañana le toca a una textil. No soy quien ni tengo la capacidad de defender a favor o en contra de Vicentin, con lo que no estamos de acuerdo es con la expropiación”, resaltó, antes habiendo aclarado que concurrió a la manifestación por convicciones personales.

Según Barni, el país está pasando un momento en el que hay “otras prioridades” y aseguró: “Si Vicentin cometió errores y tiene que pagarlos, para eso está la Justicia”. En este sentido, agregó: “Sea una empresa del agro, textil o alimenticia. Creo que no es la forma, y más con los problemas que tiene el país, de hacernos cargo de una deuda que es entre privados, que lo tienen que arreglar entre ellos”.

En cuanto a la decisión de la Federación Agraria de Bragado de no hacerse presente en el “banderazo”, Barni explicó: “Estamos preocupados por la pandemia y que se junte gente, sabíamos que por ahí iba a ser un problema esto. Yo creí que cómo iban a usar vehículos no iba a haber tanta aglomeración”.