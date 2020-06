MAURICIO TOMASINO DIO DETALLES DE LA VUELTA A LA FASE 4

Compartir en...

Ya conocidos los nuevos tres casos de Covid – 19 positivos en Bragado y el regreso del municipio a la Fase 4 del distanciamiento social, el secretario de Gobierno Mauricio Tomasino se comunicó con el programa El Megáfono para dar detalles de cómo se afrontará esta situación.

“En primer lugar lamentamos esta situación”, comentó Tomasino, recordando que “han sido claros” en que esta eventualidad podría ocurrir. “Entrar en la ‘4’ es retroceder en algunas acciones y actividades que se venían llevando adelante en la Fase 5, como por ejemplo la actividad gastronómica con el trabajo en los salones, la cual deberá volver al estado anterior con la atención Take Away y Delivery. Tampoco estará permitido la práctica de los deportes individuales que se habían autorizado”, amplió.

El funcionario no dejó pasar que no estará permitida la ‘salida saludable’ pero comentó que se volverá a la metodología de poder salir a caminar (una distancia máxima de 500 metros del domicilio de cada persona). Los avances de las reuniones familiares, la actividad en los gimnasios y los servicios religiosos quedaron inhabilitados y, en este sentido, explicó: “Estabamos también pensando en autorizar otro tipo de reuniones, como cuestiones culturales, pero no van a poder continuar”.

“Es una norma provincial basada en una norma nacional, no es algo que dispongamos nosotros, simplemente lo estamos aplicando. Es una reglamentación provincial para las ciudades que están en Fase 4”, ponderó Tomasino refiriéndose a las medidas que volverán a adoptar, y expresó: “Esta situación es muy dinámica, va cambiando minuto a minuto, hasta el viernes a la mañana teníamos una proyección de mayor amplitud de actividades y de horarios. Obviamente esto es lo que ocurre cuando se dan los casos positivos”.

