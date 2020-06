INÉS ALIANO EXPLICÓ DE QUÉ FORMA EVALÚAN A LOS CHICOS EN LA CUARENTENA

Compartir en...

Cada vez estamos más cerca de las vacaciones de invierno, fecha generalmente esperada por chicos y grandes debido a la ‘pausa’ que eso implica en cuanto al ciclo lectivo, sin embargo la situación educacional en todo el mundo dio un giro inesperado con el inicio de la cuarentena: hoy las escuelas están vacías, las tareas son virtuales y los chicos deben seguir aprendiendo sin la presencia física de los docentes en el aula, algo realmente impensado. Sin embargo, en estos momentos aflora la duda de las calificaciones, motivo por el cuál la jefa distrital de Educación, Inés Aliano, fue consultada por ‘EL MEGÁFONO’ respecto a ésta cuestión.

“Los docentes tuvieron que pensar una manera de enseñanza diferente y también los alumnos tuvieron que pensar y realizar sus aprendizajes de una manera completamente diferente, mediados en algunos casos por la virtualidad, en otros casos por los cuadernillos o por alguna actividad que puedan acercar los docentes, pero siempre tratando de llegar a los alumnos de la manera que se pueda”, explicaba Aliano en cuanto al significativo cambio en el modo de educar, tanto de los docentes como de los alumnos.

La Jefa Distrital de Educación, previo a contestar la pregunta puntal del periodista, marcó la diferencia entre ‘evaluación’ y ‘calificación’: “No es lo mismo evaluar que calificar. La evaluación forma parte del proceso de enseñar y de aprender, y es sumamente provechosa, más que nada cuando va acompañada de la retroalimentación. En este caso la evaluación está presente. En este momento no están dadas las condiciones para que podamos aplicar una calificación, porque las condiciones de enseñanza no son para todos los alumnos de la misma manera. Sí hay una evaluación”, explicó.

Aliano destacó la tarea de todos los actores involucrados en la educación, desde directivo y docentes hasta los alumnos y sus familias, por adaptarse tan rápidamente a las nuevas tecnologías, evitando de esta manera romper con la cadena de la escolarización en todos los niveles. “Creo que lo positivo es que podamos repensar el uso de la tecnología como un mediador, como un recurso, y también lo que se pueda trabajar en la evaluación”, comentó.

