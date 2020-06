CUARENTENA, INTERNA RADICAL Y VICENTÍN: RICARDO ALFONSÍN REALIZÓ UN ANÁLISIS EN BRAGADO TV

Compartir en...

Esta mañana en la edición matutina de ‘BRAGADO TV’, el periodista Diego San Román mantuvo una extensa entrevista con el futuro Embajador de Argentina en España, el doctor Ricardo Alfonsín, en la que hablaron sobre distintos temas: cuarentena, interna radical y Vicentín.

Alfonsín se pronunció a favor de las políticas adoptadas desde el Estado frente a la pandemia por el coronavirus:“No es que la Argentina tuvo tiempo, el Presidente tomó una decisión adecuada, algunos países priorizaron la economía y no dispusieron una cuarentena.”

Con respecto a esos países, comentó que “hoy encabezan el ranking de muertos y contagiados, y todavía no ha terminado de operar el virus, además desde un punto de vista económico también están sufriendo un estrago, están incluso alguno de ellos, según las estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, peor que la Argentina.”

El ex Diputado también fue cuestionado por la actual interna radical tras la creación del nuevo espacio encabezado por Martín Lousteau, ‘Evolución Radical’. Sin embargo, para él ninguno de los dos partidos representan cosas distintas, si no que ambos acompañan el modelo económico del macrismo.

“Ninguno de los dos tienen diferencias, los dos defienden las políticas aplicadas desde el 2015, y los dos creen que hacia adelante hay que hacer mas o menos lo que se hizo desde el 2015 en adelante. Eso de radical no tiene nada”, explicó.

Al hablar de política el doctor Alfonsín marcó sus diferencias con los radicales que acompañaron a Juntos por el Cambio en las PASO de 2015, cuestionando a los que en su momento se diferenciaron del PRO, pero que luego terminaron avalando sus decisiones: “En lugar de actuar después de haber perdido las PASO como correspondía, respetando las ideas del partido y de manera muy constructiva evitando que se cometieran errores se hizo todo lo contrario, y no veo que haya una decisión hoy en día de cambiar las alianzas, al contrario, todos los dirigentes que ocupan lugares más importantes coyunturalmente siguen diciendo que hay que seguir en este frente, defendiendo las políticas muy derecha que son respetables pero no son las nuestras.”

Alfonsín comentó que desde su partido “cuestionamos decisiones que tomaba el PRO porque desde el punto de vista del ideario de la UCR, de los programas de la UCR, no eran las adecuadas para resolver los problemas que había que resolver, la realidad nos dio la razón. Cuatro años de gestión del PRO, y los problemas que se habían encontrado cuando asumieron en 2015 han empeorado.”

Con respecto a su futuro cargo como Embajador Argentino en España, el ex Diputado contó que rechazó la oferta del Presidente en dos oportunidades ya que “tenía miedo que mi partido en lugar de colaborar se pusiera a hacer lo que está haciendo, casi como poniendo palos en algunos casos.” Sin embargo, en febrero Alberto Fernández volvió a insistirle, explicándole cuáles eran las razones por las que consideraba que Alfonsín podría ser útil desde España: “Después de haber visto que mi partido no cambiaba, me decidí a colaborar porque creía que era necesario.”

El país Europeo ya aprobó su nombramiento, sin embargo falta la aprobación en el Congreso Argentino, cuya actividad se encuentra limitada actualmente a la toma de decisiones que se relacionen pura y exclusivamente a la cuarentena. Aclaró también que “no fue el Presidente el que suspendió la actividad legislativa, fue el Congreso, los legisladores de la oposición y del oficialismo decidieron, para conservar la salud de los legisladores y del Congreso, suspender la actividad parlamentaria. Que digan las cosas como son y que se hagan cargo, pero que no traten de atribuirle a los demás las responsabilidades propias.”

Por último, acompañó el accionar del Estado por la situación de Vicentín, calificando la actitud de la empresa como una “victimización”: “Vicentín no es víctima y a nosotros tienen que devolvernos esos 500 millones de dólares. No está haciendo el Estado algo que no puede hacer. No expropió el Estado todavía y no se sabe si va a expropiar.”

“Imaginen si sigue el concurso, tarda mucho tiempo, ¿Y los productores que no han cobrado a quién le van a ir a pedir la plata para sembrar, por ejemplo, en agosto? Al Estado”, agregó el ex Diputado, cuestionando las manifestaciones del banderazo nacional de la semana pasada.

La entrevista completa con Ricardo Alfonsín: