EL CEF 59 ORGANIZA UNA CHARLA VIRTUAL CON EL FUTBOLISTA DIEGO TORRES

El Centro de Educación Física 59 (CEF 59) continúa trabajando a pesar de la cuarentena, y gran parte de ese trabajo lo han volcado a las redes sociales, más precisamente a su cuenta de Instagram que es la plataforma que han elegido para dar inicio a un ciclo de charlas con distintos atletas de nuestro medio.

Las entrevistas virtuales comenzaron la semana pasada, siendo Juan Manuel Geny el primer entrevistado, y este jueves el profesor Lucas Barbetti mantendrá una charla con el reconocido futbolista Diego Torres.

La iniciativa, según comentó Guillermo Elías, fue impulsada por el mismo Barbetti quien junto a los demás profesores fueron consultados sobre nuevas ideas o iniciativas para seguir trabajando en la cuarentena.

En diálogo con la edición matutina de ‘BRAGADO TV’, Elías comentó que “la verdad que quedamos todos muy contentos, tiene un valor en sí mismo muy importante para la comunidad, el hecho de resaltar los atletas locales así que acá estamos tratando de buscar una alternativa nueva de la mano de Lucas.”

En la misma entrevista, el profesor Lucas Barbetti mencionó que “la idea surgió para acercar a deportistas de nuestra ciudad, que para mucha gente es gente común y por ahí no conoce un poco de su historia. No es solamente centrarnos en la parte deportiva, si no por ahí buscar a la persona que hay detrás de cada deportista.”

Por último, Elías comentó que continuarán con el ciclo de charlas virtuales mediante Instagram porque “nuestra localidad tiene muchísimos deportistas y que tienen historias de vida muy interesantes detrás.”

La entrevista a Diego Torres será este jueves a las 20 horas, en la página de Instagram @cef59_bragado.