LA PALABRA DE UN GASTRONÓMICO TRAS ABRIR SÓLO 10 DÍAS SU NEGOCIO

La vuelta de Bragado a la Fase 4 de Emergencia Sanitaria marcó un retroceso en el sector gastronómico, el cual tuvo sólo 10 días para que sus negocios pudieran atender y recibir a sus clientes. Alejandro Córdoba, del Nuevo Salón Azul, habló con El Megáfono sobre cómo afrontan esta situación.

“Era lo que buscábamos y lo que la gente de la gastronomía queríamos tener: poder trabajar después de tantos días”, expresó Córdoba respecto a la lucha de él y sus colegas por mantener su fuente de trabajo activa, como así también generar ingresos, a lo que agregó: “Nos afecta y muchísimo a nosotros, pero es la realidad y hay que afrontarla y asumir las consecuencias”.

Para el comerciante, la reapertura de atención al público fue “muy mala”, y explicó: “La gente se cuidó y no vino, prefirió estar en la casa. De hecho el primer fin de semana que abrimos tenía sólo dos mesas reservadas aquí en el salón y el delivery era constante. La gente optó por el delivery”.

“Todos estamos en la misma. No nos dan los costos. Mucha gente va a tener que cerrar las puertas, o vamos a tener que cerrar si esto continúa así, pero bueno no es culpa de nadie. La pandemia es algo mundial y tenemos que cuidar a nuestros clientes. Nos está yendo muy mal; muy, muy mal, esto no da para más”, aseguró Córdoba, ampliando esta situación a las doscientas familias que dependen de la gastronomía en nuestra ciudad.

