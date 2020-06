DESPIDIERON AL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE CHACABUCO

Compartir en...

Anoche se dio a conocer la noticia de que el ex director del Hospital Municipal de Chacabuco, Mariano Frassa, fue despedido de su cargo. “No renuncié, me sacó el Intendente, fue una decisión del Ejecutivo”, contestó Frassa en diálogo con el portal ‘Chacabuco en Red’.

Hasta el momento se desconocen las causas, pero lo cierto es que el secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, le habría pedido a su colega que presentara la renuncia. El cargo sería ofrecido al actual jefe de Terapia del Hospital, Alberto Quereda.

“No me dieron ninguna causa, pero están en su derecho”, concluyó Frassa. Lo cierto es que son horas de mucha tensión para la vecina ciudad, siendo que tan sólo en la jornada de ayer se detectaron 11 casos sospechosos, aunque actualmente ningún vecino se encuentre transitando la enfermedad, ya que los 7 casos positivos de Covid-19 se han recuperado completamente.

•Fuente: Chacabuco en Red