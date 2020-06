LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA DEL HOGAR SAN VICENTE POR LA PANDEMIA

Compartir en...

Muchas son las instituciones las que no logran sostenerse económicamente por la pandemia y el Hogar de Ancianos San Vicente no es la excepción. En esta sintonía Virginia Llorente, directiva de recinto, habló con la edición matutina de Bragado TV para dar detalles del duro momento que atraviesan.

Según detalló en la entrevista, son varios los factores que influyen en este difícil pasar económico del Hogar: la pandemia, el aumento de los costos de los insumos, que a los adultos mayores no se les aumente la jubilación en proporción y, por último pero no menos importante, que por la cuarentena no pueden realizar actividades para recaudar fondos.

“Todas las personas pagan algo, pero nosotros tenemos a un grupo de personas a las que el Hogar sostiene, es decir que están por debajo del costo de vida necesario para entrar aquí. Hoy por hoy una persona que cobra solamente la mínima no llega al monto que se precisa para pagar el sostenimiento del Hogar”, detalló la directiva, y añadió: “Con la gente que me acompaña en esto creemos que hay que ayudar al necesitado, sobre todo los últimos años de su vida”.

En referencia a los cuidados sanitarios que implementan por la pandemia de coronavirus, Llorente destacó que tienen un gran asesoramiento de Silvia Vera y Mirta Vera. “Nuestro protocolo es muy exigente hoy por hoy, les pedimos a las familias que nos acompañen a cuidar a los abuelos que están ahí adentro. Nos ha ocurrido algún tipo de situaciones y son sumamente difíciles para mí”, explicó.