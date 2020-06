LA RESPUESTA DE PUSSÓ, CORTE Y ECHAVE AL COMUNICADO ACUSATORIO DEL FRENTE DE TODOS

Compartir en...

Luego del comunicado emitido el viernes por el Bloque de Concejales del Frente de Todos donde denunció que el cuarto caso de COVID-19 (la mujer de 73 años) recibió el resultado de su hisopado en el medio de la intervención quirúrgica y que, en consecuencia, se puso en riesgo al personal de salud; ayer hubo una respuesta por parte de la funcionaria del área y de las autoridades del Hospital. Sostuvieron que la operación no se podía postergar y que no hubo peligro ya que los métodos de protección son iguales para todos los pacientes, independientemente de si están contagiados o no.

La respuesta ocurrió tras una pregunta efectuada por un periodista, en el marco de la conferencia de prensa realizada luego de la detección del sexto caso positivo de Coronavirus. Según la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, la llegada del hisopado de la mujer de 73 años “fue en el inicio de la cirugía porque hay hisopados que nosotros mandamos a privados, como ese, que tienen una tardanza diferente a los que se hacen por vía estatal”.

Aclaró que “esa cirugía no podía esperar” y que “el resultado llegó en el momento en que iban a dormir a la persona, pero igual tenían que hacerla”.

No obstante, para la funcionaria no hubo riesgo para el personal de salud ya que “así el resultado hubiese sido negativo, el personal tiene que tener el mismo equipamiento”, a lo cual adhirió el director del Hospital Municipal San Luis, Mario Corte: “los elementos de protección en el Hospital son iguales para todos los pacientes como si tuviesen COVID”.

En cuanto a Gustavo Echave, subdirector del nosocomio, remarcó que a lo largo del tiempo se han presentado varias enfermedades que obligaron al reforzamiento de los recaudos por parte del personal de salud. Consideró que el COVID-19 es una de ellas, y agregó: “vino para quedarse, nos tenemos que cuidar con todos -los pacientes-”.