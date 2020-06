MIRTA TORRELLES FUE DESPLAZADA DE SU CARGO POR UN “ERROR ADMINISTRATIVO”

Compartir en...

Días atrás se informó desde la Dirección General de Escuelas que la nueva Jefa Distrital de Educación sería la docente jubilada Mirta Torrelles, lo que significó un fin para la gestión de Inés Aliano. Torrelles, en su momento, se mostró muy contenta y destacó que más allá de ser un cargo político, ocuparía el cargo por trayectoria.

Lo cierto es que ayer al mediodía, le comunicaron a la docente que había existido un ‘error administrativo’ en su designación, ya que se supone que el cargo en cuestión no lo puede ocupar una persona jubilada. Al parecer, las autoridades de la Dirección de Escuelas no advirtieron en el momento del nombramiento el requisito de ser una inspectora en actividad.

“Si no estoy habilitada será algo que debe saber la Dirección General de Cultura y Escuelas que fue quien me puso en funciones y quien el domingo me dijo que no podía, sin demasiadas explicaciones. Dijeron a través de la jefa regional que el impedimento es que soy jubilada, situación conocida por todos, sobre todo por ellos que me llamaron”, comentó, agregando que a ella le negaron que haya algún movimiento político detrás de esa desprolijidad.

Ahora, el cargo es ocupado transitoriamente por la Inspectora Regional, Andrea Mascheroni, pero ya se están evaluando algunos nombres para ocupar el cargo, entre ellos el de Ana Aguilar quién ya habría sido tenido en cuenta con anterioridad.