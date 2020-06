CALDERÓN CUESTIONÓ EL NOMBRAMIENTO DE TORRELLES COMO JEFA DISTRITAL: “NO PUEDE SER QUE SEAN DECISIONES PARTIDARIAS Y QUE SE ELIJA A CUALQUIER PERSONA”

Compartir en...

Continúan las repercusiones tras la bochornosa designación de Mirta Torrelles como Jefa Distrital de Educación, cargo que transitoriamente está ocupando la Inspectora Regional, Andrea Mascheroni. En esta oportunidad al secretaria de la FEB, María Eugenia Calderón, defendió su postura al aclarar que desde su gremio, iban a pedir que la designación se suspenda ya que consideran que no se cumplió con el Estatuto Docente.

“Nos enteramos por los medios, no nos llegó una comunicación oficial de quién sería la persona designada para ser Jefe Distrital y enseguida nos pusimos en campaña para que esto quedara en suspenso.No porque no consideremos que la señora Mirta Torrelles cuente con la trayectoria y experiencia para poder hacerse cargo de este cargo justamente, si no porque como gremio creemos y sostenemos y es nuestro rol fundamental hacer cumplir la normativa, y no puede ser que a medida que pase el escalafón docente no pase nada, que no se designe a una persona que no cumple con los requisitos. Todos tenemos que cumplir ciertos requisitos para acceder al cargo, no puede acceder cualquiera, y en el caso del Jefe Distrital nos parece fundamental que se siga con la normativa porque es muy claro el estatuto, realmente a mi me sorprende que haya tal desconocimiento de la normativa”, explicó.

Calderón también contó que el hecho de que Torrelles esté jubilada es un impedimento para asumir el cargo, ya que para hacerlo tendría que volver a ejercer como Inspectora Jefa. Si bien es posible que lo haga, en el momento del nombramiento la docente seguía siendo jubilada.

“Estuvimos todo el fin de semana trabajando en una presentación que finalmente no la vamos a presentar, porque habla justamente de la situación de ilegalidad en la designación de este cargo”, añadió.

“A nosotros lo que nos preocupa es que quién designa a Mirta Torrelles como Jefa Distrital desconozca este punto de la normativa tan importante. Yo pienso, ¿Lo desconocen o lo dejaron pasar? Y por otro lado, no puede ser que lo partidario, porque es verdad que tiene que trabajar en consonancia con el Director General de Cultura y Educación, pase la normativa” , comentó Calderón.

Por otro lado, la Secretaria de la FEB aclaró que en Bragado hay dos personas que reúnen las condiciones para ser Jefas Distritales: Inés Aliano y Gabriela Morossini. “Habiendo personas que pueden ocupar este cargo la FEB va a hacer lo necesario para que sean inspectores titulares, de acuerdo a lo que dice el artículo 78, para que ocupen este cargo. No puede ser que sean decisiones partidarias y que se elija a cualquier persona”, explicó.

