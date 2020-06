ENTREVISTA EXCLUSIVA CON MIRTA TORRELLES TRAS SER DESPLAZADA DE LA JEFATURA DISTRITAL

Compartir en...

Tras ser notificada de un “error administrativo” y ser desplazada de su cargo como jefa distrital de Educación por ello, Mirta Torrelles mantuvo un diálogo exclusivo con el programa El Megáfono, en donde contó cómo atravesó este momento y su postura. “Me siento muy triste, pero no por mi en lo personal”, contó la reconocida trabajadora de la educación sobre la cantidad de personas que se vio afectada con esta decisión.

Desde el inicio de la conversación Torrelles demostró sentir un mal sabor de boca por la situación que atravesó y por cómo de desenvolvió el asunto. “Me quedé con muchas más preguntas que respuestas, tengo muchas para hacerme y me hice muchas anoche”, aseguró la docente. Además, no ocultó sus sensaciones tras lo ocurrido: “Si yo te tengo que decir si salí totalmente manoseada, te digo que si. No salí limpia como cuando me fui con un reconocimiento que me entregó Rotary Club”.

Vale recordar que el pasado 25 de junio fue notificada de su designación por la misma Dirección General de Cultura y Educación y que, durante sus pocos días de trabajo, mencionó que era jubilada, dato que ya conocían las autoridades. “La Dirección General no pone a un docente que no esté reconocido y no sepa hacer la tarea”, expresó, a lo que agregó: “Me designan y trabajo todo el viernes. Cuando me llaman les digo ’soy jubilada’ y la misma inspectora jefa regional me dice ‘si lo sabemos, te haces cargo’”.

La noticia de su desplazamiento generó muchos tipos de comentarios en las redes sociales, como también cuando fue designada. En referencia a estas formulaciones, indicó: “Por la militancia de mi hija pueden asociarme a un espacio político, pero quien milita es mi hija no yo. Lo que hago yo es militancia pedagógica y militancia educativa”, y sostuvo “esto es hablar por hablar”.

“A mi no se me tiene que escapar, yo quiero defender pero tengo preguntas. Quiero dejar a la Dirección que confió en mí en un lugar de inocencia total”, afirmó la directora jubilada, y añadió: “Al mediodía del domingo me llaman para decirme, sin mucha más explicación, que no estaba habilitada para ejercer el cargo. Fue shockeante pensar en las personas a las que se estaba dejando sin trabajo. Fue nada más que shockeante y seguí trabajando como que esto no me estaba pasando”.

También aclaró que una vez jubilada y más tarde habilitada para la vuelta a los trabajos “no volvés al mismo cargo del cual te fuiste” por lo que “no podía volver a ser inspectora porque es un cargo de concurso”. Asimismo destacó: “No soy el único caso según tengo entendido”.

“Yo respondo porque quiero limpiar mi imagen”, mencionó Torrelles explicando el motivo de la entrevista, la cual sería la única en la que se referirá a este tema. En sintonía, contrapuso: “La que tiene que responder es la Dirección General de Cultura y Educación, que podrá decir ‘lo hicimos muy rápido’”, y concluyó: “Pido que no se esto livianamente, porque hay gente involucrada y no es la que nombran. No es fácil quedarse sin un sueldo, ni hoy ni nunca”.

