LA SOLIDARIDAD EN CUARENTENA: EL CLUB DE LEONES CONTINÚA REALIZANDO APORTES A LA COMUNIDAD

Con o sin cuarentena, la labor solidaria del Club de Leones continúa de pie incluso en los momentos más críticos, motivo por el cuál la presidenta de la institución, Silvina Vaccaro, dialogó con ‘Bragado TV en la mañana’ para brindar detalles sobre las tareas que vienen desarrollando.

Vaccaro comentó que desde la semana pasada se puso en marcha una campaña para recolectar artículos de limpieza y alimentos no perecederos para el Hogar San Vicente de Paul: “La semana pasada recibimos la llamada de una de las colaboradoras, Teresa Molina, solicitándonos si podíamos hacer una campaña de alimentos porque el hogar estaba atravesando una crisis económica bastante importante, así que enseguida nos pusimos en marcha y la verdad que fue increíble la respuesta de la gente, como siempre, no para de sonar el teléfono.”

La Presidenta de la Institución agregó que visitan diariamente el hogar para llevar la mercadería recolectada, en tanto brindó algunos números telefónicos para quienes estén interesados en asociarse o colaborar con el hogar: 430 918 o 15463763.

“Nosotros vamos a retirar la mercadería, también hay una caja en la inmobiliaria del grupo Vaccaro, una caja en Kevingston, y además están todas las cajas en los supermercados, así que esperamos la colaboración de la gente”, detalló.

Por otro lado, lanzaron una venta de locro para el 9 de Julio, actividad que luego de algunos años han retomado para juntar fondos para el banco ortopédico: “Lo recaudado va a ser para el banco ortopédico y a la vez vamos a estar dándoles locro a un merendero de Punta del Este, Niños Felices, que son como 67 chicos que miércoles y sábados reciben la vianda que Marisol Barone les hace, y nosotros el día del locro vamos a estar dándoles de comer.”

Los elementos del banco ortopédico del Club de Leones están a disposición tanto de quienes abonen un alquiler como de aquellos que no puedan hacerlo, por lo que Vaccaro comentó que “la verdad es que con todo lo que tenemos no nos alcanza, y hemos perdido muchos elementos, lamentablemente la gente no devuelve y hemos tenido varios tropiezos con eso, por eso organizamos todo esto para empezar a comprar más elementos porque la gente lo necesita mucho.”

Vaccaro a su vez comentó que el precio de los elementos ortopédicos se ha disparado en los últimos tiempos: “Todos los elementos tienen un costo muy elevado, una silla de ruedas cuesta $30.000 cuando el año pasado la podías conseguir a $6.000.”

La porción tendrá un valor de $300, incluye el pan, y estarán tomando pedidos hasta el viernes 5 de julio.