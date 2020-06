UNA JOVEN Y SU VOCACIÓN POR EL TRABAJO EN EL CAMPO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Muchas son las personas las que quedaron limitadas con la pandemia de coronavirus, otras tantas encuentran o siguen desarrollando su vocación. Un ejemplo de ello es la joven de 17 años Lourdes Viotti, quien pertenece a la Promoción 2020 pero que en este contexto se refugia en algo que ama mucho más: el campo.

Viotti, quien recientemente apareció en el medio TN Campo, decidió no quedarse en su casa en la ciudad y atravesar la cuarentena en el campo para “disfrutar más de lleno lo que es la vida” en ese lugar. Actualmente estudia en la Escuela Normal, pero en un futuro le gustaría ingresar en la carrera de Agronomía.

Arrancó este año con su papá en la cosecha gruesa y actualmente siembran cebada. Sobre su pasión, no tan común para su edad, contó: “A mí siempre me gustó, desde chica. Hoy en día estoy siguiendo sus pasos –de los padres-, cada jornada aprendo algo nuevo y me llena. Mañana me gustaría trabajar de esto”.

LOURDES VIOTTI – ESTUDIANTE Y TRABAJADORA RURAL – VOCACIÓN POR EL TRABAJO EN EL CAMPO LOURDES VIOTTI – ESTUDIANTE Y TRABAJADORA RURAL -VOCACIÓN POR EL TRABAJO EN EL CAMPO Publicado por El Megáfono en Lunes, 29 de junio de 2020