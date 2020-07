AILÉN CARRANZA ROMPE ESTEREOTIPOS CON SU TALLER MECÁNICO

Compartir en...

En la sociedad latinoamericana se imponen estereotipos que todos “debemos” considerar como “normales y adecuados” según nuestro sexo, color de piel, situación económica, etc. Pero estos son sencillamente “reglas” sin fundamentos que acentúan la discriminación. Ailén Carranza, por ejemplo, pudo triunfar en el rubro que ella misma eligió a pesar de ser considerado “para varones”: La mecánica automotriz.

Carranza mantuvo un diálogo con El Megáfono y explicó cómo nació su amor por la mecánica. Su familia fue motivo de inspiración desde que era chica: su papá pasaba horas en su taller y, cuando de repente se quedó sin empleados, Ailén empezó a tomar protagonismo en el lugar y a aprender.

“Al principio siempre me decía que no y que no era para mi, que era muy complicado o que eran cosas pesadas. Empecé a mediados de 2015 alcanzando herramientas y de a poco me fue enseñando, fui aprendiendo de mecánica en general”, recordó la mecánica, quien supo estudiar Inyección Electrónica.

Durante la entrevista destacó que por el trato con los clientes “no es un rubro fácil de sobrellevar”, pero rápidamente mencionó: “Nosotros decimos que a veces es un poco más maña que fuerza. Te vas haciendo con el tiempo”. Asimismo detalló que en su trabajo, en RC Mecánica Bragado, es muy rigurosa y perfeccionista.

La mirada de los que veían a Carranza trabajar durante sus comienzos, es algo que la propia profesional no dejó escapar: “Me pasó varias veces, sobre todo al principio, yo más que nada atendía a clientes de mi papá. Al principio no les gustaba mucho la idea, no querían. Yo les decía ‘estoy acá y cobró un sueldo por hacer este trabajo, entonces tengo que hacerlo porque es lo que corresponde’, pero con el tiempo se fueron acostumbrando”.

