LA ALEGRÍA DE UN GASTRONÓMICO AL ENTERARSE DEL PASO A LA FASE 5 DE LA CUARENTENA

El anuncio del pase a la quinta fase de la cuarentena ha traído mucho alivio al sector gastronómico que reclamaba por la dura situación en la que estaban. Este mediodía, cuando se oficializó la noticia, el empresario Alberto Indulski se estaba preparando para realizar una entrevista en vivo con el objetivo de reflejar su punto de vista respecto al prolongado cierre de los negocios, sin embargo, fue sorprendido gratamente por lo mencionado con anterioridad.

Con una gran sonrisa, Indulski festejó la noticia y comentó que a su parecer “lo más importante es que si no se detecta un caso autóctono no se volvería para atrás, porque el costo de empezar a abrir y volver a cerrar durando únicamente una semana es peor que estar cerrado. Son más de 100 días que estamos cerrados, si bien no todos los negocios somos iguales, yo me solidarizo con todos y más que nada con los trabajadores gastronómicos.”

El gastronómico comentó que lleva aproximadamente 20 años desenvolviéndose en rubro, habiendo pasado por varias crisis, aunque aclaró que ninguna se asemeja a la que conlleva la pandemia por coronavirus. “El rubro nuestro viene castigado desde hace 6 años porque los costos nuestros no los pudimos ir arrimando a los precios que los teníamos que cobrar, estamos en una situación muy brava.”

A pesar de mostrarse optimista, Indulski consideró que la reapertura de los locales tardará un tiempo en dar sus frutos, recordando la pandemia de la Gripe ‘A’ en el cuál se tardó aproximadamente 2 meses en normalizarse el consumo.

“Se nos juntan todos los problemas, el climático que con el frío la gente sale menos, el adquisitivo y encima el problema del temor que tiene la gente, que con razón tienen temor, pero nosotros estamos preparados para cuidarnos y saber cuidar a los demás. Cumplimos todos los protocolos que armamos: alcohol en gel, la planilla para notificar, el distanciamiento de los comensales, la no calefacción por aires acondicionados, el cloro permanente en las puertas de los locales”, agregó.

