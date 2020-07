ROTARY CLUB RENUEVA SUS AUTORIDADES: ROSANA LUNA ASUMIRÁ COMO PRESIDENTE ELECTA

Compartir en...

Rotary Club Bragado continúa con su labor colaborativa en medio de la pandemia y está listo para iniciar un nuevo ciclo, debido a que su presidente actual, Lilian Guacione, pasará a ser un miembro más para darle lugar a quien el lunes asumirá como nueva presidente electa, Rosana Luna.

Esta mañana, en una entrevista con el programa radial ‘El Megáfono’, Luna contó que “fue una decisión sorpresiva, y al principio es como que me agarró el miedo del mundo porque vos decís ‘semejante responsabilidad’, pero siempre están los demás rotarios apoyando y uno no se siente solo. Las cosas no suceden porque sí y seguramente era mi momento, tendré que aprender algunas cuantas cosas además de ser la líder de esta familia.”

La presidente electa de Rotary comentó que aún quedan varios proyectos abiertos que continuarán desarrollándose en su gestión, como ‘Pinta una silla, pinta una sonrisa’, y el proyecto para adquirir un equipo de telemedicina el cuál planean donar a los cuarteles de la ciudad.

Con respecto a éste último, Luna explicó que “sirve para hacer un diagnóstico precoz, en muchos casos no es necesario el traslado a centros de alta complejidad, de hecho en Jujuy que es el pionero en telemedicina, han reducido considerablemente los traslados a Capital gracias a estos equipos que pueden estar en contacto en simultáneo con médicos especialistas, y hay cosas que las pueden solucionar en el lugar.”

El otro proyecto cuya fecha de finalización será en el mes de agosto, más precisamente en el Día del Niño, consta de un concurso a beneficio de los jardines de la ciudad: “Ya llevamos 54 sillas vendidas. Se pintan como quieran, lo único que les pedimos es que les coloquen un logo del Rotary y en la parte de abajo de la silla, en un sobre cerrado, tu nombre y el nombre del jardín al que vos querés que esa sillita, si gana, nosotros lo entreguemos. Se va a hacer una selección con un jurado integrado por artistas plásticos y artesanos, y van a decidir las sillas que están mejor hechas o las más novedosas o vistosas, y se van a dar al jardín que esa silla haya designado. Serán 15 o 20 sillas para cada lugar.”

La futura Presidente también comentó que desde la institución tenían proyectados varios eventos y actividades para recaudar fondos, pero que debido a la pandemia han tenido que suspenderlas. “Estamos esperando a que la fundación rotaria diga como van a ser los nuevos lineamientos de las subvenciones globales y en base a eso nos pondremos a trabajar de nuevo para juntar todo ese dinero, de hecho desde Comodoro Py ya hicieron un aporte”, detalló.

