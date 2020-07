TRABAJADORES DE SALUD PROTESTARON CONTRA LA REUBICACIÓN DE ENFERMEROS: DENUNCIAN PERSECUCIÓN

Compartir en...

Un grupo de enfermeros del Hospital Municipal San Luis junto a otros compañeros de salud realizaron hoy una nueva protesta con el propósito de manifestar su descontento con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Municipal. Esta vez no fue por el salario, sino en repudio de la reubicación en los CAPS de tres personas que trabajan en el nosocomio. Lo consideran un acto de persecución política.

La protesta implicó el despliegue de una bandera frente al Hospital y una nueva manifestación (la quinta) frente al Palacio Municipal. En ese marco, EL MEGÁFONO se hizo presente con la intención de reflejar su reclamo.

Según manifestó el principal referente de la protesta, Marcelo “Quique” Lencina, “quisieron mover a tres compañeros para callarnos, pero nos dio más fuerza para luchar”. Consideró que se trata de una represalia por los reclamos salariales que venían emprendiendo, por lo cual arremetió: “si no tenemos respuesta, el jueves que viene vamos a instalar una carpa”.

Lencina aseguró que la Secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, se negó a atenderlos; indicó que fueron recibidos por las autoridades del Hospital, Mario Corte y Gustavo Echave, quienes le habrían asegurado que se trata de una decisión que “vino de arriba” y se justificaría en la falta de personal que hay en las salas barriales. “No se preocupa por la Guardia. Siempre la veo salir en los medios, pero no en el hospital”, dijo sobre Pussó.

Para Marcelo, “no es ético hacerlo ahora como estamos con la pandemia”. Aseguró que “acá somos un equipo, trabajamos todos juntos” y que la reubicación de los enfermeros generaría que tengan que capacitar a otros nuevos, lo cual entiende negativo.

Por su parte, la Dra. Roxana Romiti aseguró hablar “en representación de mis compañeros médicos”. Indicó que “somos un grupo de trabajo y para que todo funcione tenemos que estar todos al mismo nivel”, y agregó: “no podemos dejar que nos lleven manos capacitadas porque corre riesgo toda la población”. Remarcó que “son compañeros que hace años que estamos trabajando juntos” y que “nosotros como médicos estamos repudiando esta acción porque se decidió detrás de un escritorio, por gente – funcionarios- que no vienen a atenderse al hospital y que no saben cómo se trabaja acá dentro”.

En lo que respecta a los enfermeros reubicados, quien optó por hacerse oír es Enrique Catuzzi. Explicó que “me derivan a una salita del barrio Las Violetas porque falta gente”, aunque luego agregó: “están desarticulando el hospital por un capricho, por política”.

