EL CONCEJO DELIBERANTE LE DIO LA ESPALDA A LEÓN Y REPUDIÓ LA ACUSACIÓN A “PUPY” PAN RIVAS

La acusación de plagio emitida por el presidente de la Juventud de la Coalición Cívica ARI, Lisandro León, no pasó inadvertida por la concejala María del Carmen “Pupy” Pan Rivas. Anoche aprovechó la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante para efectuar su descargo y solicitó un desagravio público por parte del Presidente del Cuerpo, Aldo “Titi” Expósito, frente a la anomalía administrativa que denunció el joven, la cual había atribuido a una estrategia del Frente de Todos para ocultar una propuesta que él había presentado. Primeramente hubo cierta resistencia a concederle la razón a la edil, pero finalmente logró su objetivo.

LAS DECLARACIONES DE LEÓN

La polémica se generó hace una semana debido a una nota que publicó BRAGADO TV sobre las declaraciones del joven militante. Allí cuestionaba la decisión de María del Carmen “Pupy” Pan Rivas de presentar un proyecto vinculado a la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, ya que él había propuesto una iniciativa similar y ella no lo mencionó ni lo invitó a trabajar en conjunto.

“Literal que Pupy Pan Rivas me plagió el proyecto”, había manifestado León. Lo consideró “una jugada política sucia” y agregó: “mi proyecto desapareció en un momento y reapareció misteriosamente cuando el concejal de la Coalición Cívica ARI lo buscó, pero en ese trayecto lo presentó ´Pupy´ Pan Rivas”. Sostuvo que “el proyecto no estaba en la caja, y se supone que en el libro de entrada siempre colocan los proyectos segmentados. El último que se había presentado era el número 99, por lo que al mío le correspondía el 100. Sin embargo, después lo colocaron como ‘99 bis’ al haberse dado cuenta del ‘error’”.

EL DESCARGO DE “PUPY”

Hasta ahora sólo se había conocido la respuesta de Ramiro San Pedro, quien había apoyado a su madre. Sin embargo, ayer se escuchó la palabra de la propia acusada, “Pupy” Pan Rivas, a través de una moción de privilegio que ella misma solicitó en el Concejo Deliberante. Se la notó sumamente enojada ya que consideraba que “es una acusación muy grave” y que no era merecedora de todo lo que dijo León. “Esta denuncia afecta mi reputación y mi conducta, y también colectivamente la integridad de la actuación de este Cuerpo”, dijo.

La edil recordó que León “no es un vecino cualquiera, es un militantes que ocupa un cargo partidario en la Coalición Cívica, que es parte de la conducción de gobierno de la Municipalidad de Bragado”. Opinó que las autoridades del Concejo Deliberante o los concejales del oficialismo debieran haberla llamado para solidarizarse y remarcó que nunca ocurrió. “Los únicos preocupados parecemos nosotros”, indicó.

En ese marco, la concejal confirmó que la iniciativa aparecía con el número “99 bis”, pero delegó la responsabilidad en Aldo Expósito (Juntos por el Cambio) tras ser el encargado de velar por el control y transparencia de las cuestiones administrativas del Cuerpo. Ante tal situación, pidió que él hiciera un “resarcimiento público”, lo cual motivó una fuerte discusión ya que pretendía que ocurriese en ese mismo instante. “Más allá de la acusación personal, hay una acusación muy seria al funcionamiento de todo el Concejo Deliberante”, enfatizó.

LA DISCUSIÓN CON EXPÓSITO

Frente al pedido formulado por la concejal, Expósito le indicó que ella debía formularlo por escrito y que él evaluaría qué hacer. Pretendió seguir con otro tema, pero “Pupy” se mostró reticente a dejarlo y reiteró varias veces que no depondría su actitud hasta que lo cumpliera. “No me voy a callar, usted no me hace callar a mí”, le respondió la edil del Frente de Todos al Presidente del Concejo; “estoy pidiendo un desagravio público ante este Cuerpo”, insistió.

Por su parte, Expósito contestó: “eso lo voy a considerar si creo que corresponde, no porque usted lo pida”.

EL APOYO DE LOS CONCEJALES

Transcurridos varios minutos, la edil fue recibiendo acompañamientos. El primero en hacerlo fue el presidente de su bloque, Germán Marini, apoyándola en el sostenimiento de la moción que Expósito pretendía finalizar. Luego se sumaron concejales de otros espacios.

El caso más llamativo fue el del concejal Fernando Sierra (Juntos por el Cambio), quien, pese a integrar el mismo partido político que León, le pidió “disculpas” por las manifestaciones de los militantes de la Coalición Cívica ARI. Lo mismo hizo Daniela Monzón (Juntos por el Cambio), tras considerar que la acusación de Lisandro “no corresponde”.

Fernando Neri (Acción para el Desarrollo) aclaró que “la mayoría de los que estamos acá no tenemos ninguna responsabilidad porque no hemos sido nosotros quienes la agraviamos, aunque sí puedo solidarzarme”; lo cual fue en sintonía con lo expresado por Fernando Maidana (Bloque Justicialista – Movimiento Evita): “debería ser él -en alusión a León- quien le pida disculpas a la concejala”. En cuanto a Fernando Franzoni (Juntos por el Cambio), coincidió en manifestar su solidaridad, e indicó que el joven “tiene que hacerse cargo de las denuncias graves que hizo”.

Maidana responsabilizó a Expósito sobre lo ocurrido tras asegurar que “si el expediente no se encontraba, es porque usted no lo despachó a comisión”. “Es muy raro”, agregó Sergio Broggi (Frente de Todos) en relación a la numeración “99 bis”.

El debate concluyó cuando retomó la palabra Expósito, quien finalmente dio su apoyo a Pan Rivas. Dijo que adhería al “rechazo a las declaraciones que había hecho este vecino” y consideró que “no hubo plagio”.