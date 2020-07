LA RESPUESTA DEL PERIODISTA MARCELO MÉNDEZ A UNA AMENAZA

Compartir en...

Una situación sumamente preocupante y repudiable se desencadenó ayer a raíz de un posteo publicado por Emilio Catuzzi en su cuenta de Facebook. Emitió apreciaciones agraviantes hacia el periodista Marcelo Méndez y concluyó su mensaje con una frase con tono amenazante. A raíz del hecho, nuestro compañero dedicó unos minutos de EL MEGÁFONO para referirse al caso con el propósito de agradecer las muestras de apoyo recibidas por muchas personas y expresar su lectura de lo ocurrido.

Aparentemente, Catuzzi se sintió molesto por el tratamiento que le destina Méndez al reclamo del personal de salud. Lo repudiable es que no manifestó su disconformidad en forma racional, sino mediante agravios y una amenaza. “Marcelo Méndez das vergüenza… Cada día más se te cae la careta mercenario!!! Te vendes al mejor postor… Das vergüenza”, escribió, y agregó: “por favor nunca te enfermes…”.

“Es algo muy grave, ya había pasado hace un tiempo algo parecido y lo dejé pasar”, indicó al respecto Marcelo Méndez tras explicar que se trata de “una agresión, una calumnia, un ataque a mi persona que no puedo entender”. También agregó: “cuando dice ´por favor nunca te enfermes´, evidentemente es una amenaza que involucra a una institución pública”.

El periodista recalcó que siempre dio el espacio al personal de salud para que manifiesten su reclamo, e incluso dijo estar a favor de que reciban un salario mejor porque “se lo merecen”. Elogió el trato que recibió siempre por parte de ellos y recordó sus aportes en pos del Hospital. “Tengo la mejor consideración por parte de ellos”, sostuvo.

Explicó que se comunicó con el principal referente de la protesta, Marcelo °Quique” Lencina con el propósito de conseguir el número telefónico de Catuzzi para conversar sobre la situación y conocer los motivos de su enojo. También le ofreció la posibilidad de que lo llamara. Sin embargo, nada de eso ocurrió. “Me obliga a tomar otro tipo de decisiones porque está en juego la salud, la vida… y está mi familia”, expresó el periodista en consecuencia.

“Yo llamo a la reflexión de esta persona, de quien no puedo decir nada porque no la conozco, más allá de lo que me está mostrando con este mensaje”, dijo. “Yo estoy tranquilo porque todo el mundo sabe cómo me he comportado como periodista en esta trayectoria de más de 25 años; la gente me conoce, en Bragado somos pocos y nos conocemos bien”, remarcó.

• Por parte del portal de BRAGADO TV, acompañamos las palabras de nuestro colega y repudiamos la amenaza recibida. Este tipo de situaciones son inadmisibles y no se pueden pasar por alto.

RESPUESTA DE MARCELO MÉNDEZ A UNA AMENAZA Agradecimiento a las muestras de solidaridad Publicado por El Megáfono en Viernes, 3 de julio de 2020