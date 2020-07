SE APROBÓ POR MAYORÍA EL PROYECTO SOBRE CREMATORIOS, TRAS UN REÑIDO DEBATE

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Con un total de 11 votos afirmativos y 7 en contra, ayer por la noche el Concejo Deliberante de Bragado aprobó por mayoría el proyecto impulsado por el Ejecutivo sobre la instalación y funcionamiento del servicio de crematorios. La Ordenanza fija como lugar de radicación a los cementerios municipales de nuestra ciudad y los cuarteles, con la posibilidad de otorgar concesiones de 25 años a empresarios privados que pudiesen estar interesados. El tema despertó un fuerte debate.

La encargada de introducir el tema por parte del Bloque de Juntos por el Cambio fue la concejal Eugenia Gil, quien incluso también se abocó a defenderlo ante las críticas emitidas por los bloques opositores. Destacó las ventajas que traería el servicio para Bragado debido a que abaratará los costos ofreciendo una opción local frente a las necesidad de cremar los cuerpos en Junín, y aclaró que en el caso de que haya privados interesados en invertir “se analizará el pliego en el Concejo Deliberante”, pero que “mientras tanto estamos dando las pautas para la instalación”.

El Frente de Todos y el Bloque Justicialista – Movimiento Evita rechazaron la propuesta. Sin embargo, ofrecieron la opción alternativa del retorno del proyecto a Comisión para analizarlo con más detenimiento y despejar las dudas, lo cual no fue aceptado por el oficialismo. En cambio, el bloque de Acción para el Desarrollo emitió algunas críticas, pero finalmente adhirió.

La postura del Frente de Todos fue comunicada mayormente por su presidente, Germán Marini, aunque también hubo aportes de los ediles María del Carmen “Pupy” Pan Rivas y Sergio Broggi. Marini enfatizó sobre los datos que se había comprometido a aportar la Directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bragado, y que nunca envió, por lo cual consideró imposible dar el consentimiento a “una concesión de 30 años sin tener la fundamentación de la documentación”, cosa que acarreó una aclaración de Gil: “son 25 años, no 30”. Germán reconoció que la implementación del servicio sería positiva, pero se mostró en desacuerdo con la urgencia que pretendió impregnarle Juntos por el Cambio y de la efusiva necesidad que tendrían los vecinos ya que nunca se recibió un petitorio en tal sentido.

Por otra parte, Marini ahondó sobre todos los recaudos que se tendrían que tomar previo a la concesión por 25 años de un espacio del cementerio municipal y acusó al oficialismo de esconder un negocio a favor de alguien en particular: “estamos armando la ordenanza a medida de un privado y no de las necesidades de la comunidad”, dijo. “Pupy” consideró que “seguramente va a ser un negocio redondo”, e incluso esgrimió la posibilidad de que “la familia Gatica” se encuentre detrás; mientras que Broggi habló en el mismo sentido. Además, la ex legisladora provincial dijo estar sorprendida por la preocupación del Ejecutivo en los cadáveres y no en la salud pública. En cuanto a Neri (Acción para el Desarrollo), remarcó: “espero que si el Ejecutivo decide concesionarlo en algún momento, lo haga con todos los recaudos”.

El presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Fernando Franzoni, intentó aportar algunos datos, pero no fueron suficientes para las expectativas de la oposición. Morossini, por su parte, insistió con que “la ordenanza lo que hace es regular y legislar” sobre el asunto y no sobre propuestas de radicación concretas.

Otras cuestiones que generaron polémica son los fundamentos del proyecto, ya que remitían mayormente a la pandemia de COVID-19, cosa que motivó el desacuerdo de algunos ediles como Fernando Neri (Acción para el Desarrollo), Daniela Monzón (Juntos por el Cambio) y Fernando Maidana (Bloque Justicialista – Movimiento Evita) ya que consideran que la instalación de un crematorio demoraría tiempo. Además, el edil que integra el Comité de Crisis indicó que “uno leyendo esto parece que el que muere con Coronavirus tiene que ser cremado, y no es así; (…) tratemos esto desde otro ángulo, no desde el Coronavirus”.