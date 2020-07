UN PERIODISTA DE ALBERTI DIO DATOS ACERCA DE LOS NUMEROSOS AISLADOS TRAS UNA REUNIÓN

Compartir en...

A raíz de la polémica situación que generó preocupación en Alberti, tras una reunión por el nacimiento de un bebé que terminó con casi 70 aislados, El Megáfono dialogó con el periodista albertino Eduardo Rosa, para conocer detalles de este panorama.

“Sucedieron una serie de visitas a la casa de los nuevos padres, las cuales no están permitidas y avaladas en esta Fase 5. En consecuencia de que el papá empieza a tener síntomas es cuando se establece la cadena de contagios”, resumió el trabajador de prensa, a lo que agregó: “Significa que tuvieron contacto estrecho con el papá del bebé”.

“Los hechos hablan”, destacó Rosa, y amplió: “Todavía no está el resultado del hisopado. Es más, como el padre del bebé tiene domicilio en Bragado está internado en el hospital de allí. La mamá y el bebé fueron derivados a un centro de neonatología en Junín”.

Al mismo tiempo expresó que la visita, en función del nacimiento de un niño, no está autorizada, sino que sólo están permitidas las reuniones familiares los domingos, en un máximo de 10 personas desde las 11 hasta las 16 horas. En este sentido, comentó: “Ha generado múltiples repercusiones porque el abuelo del bebé es el presidente del Consejo Escolar”.

“A todos en este tiempo nos cabe una responsabilidad que debemos asumir, no sólo en el cuidado personal sino en el cuidado de nuestra comunidad. Además de eso no debemos ser hipócritas en pasar por alto que este tipo de situaciones no son las únicas que se dan“, concluyó Rosa.

