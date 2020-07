SUIPACHA: EL MÉDICO QUE FALLECIÓ TENÍA CORONAVIRUS Y ESTÁN APUNTO DE CERRAR EL HOSPITAL

Compartir en...

La situación sanitaria en Suipacha se vuelve cada vez más compleja. Tras el fallecimiento del médico Omar Castillo, la confirmación postmortem de que tenía Covid – 19, y el contagio de sus contactos estrechos y de algunos que no lo fueron, el Hospital Municipal “Esteban Iribarne” está próximo a su cierre.

Ayer medios de la localidad vecina hicieron de público conocimiento un audio del propio director del nosocomio, Darío Godoy, en donde afirma que: “Estamos en una situación de real emergencia. La mayoría del personal que hisopamos, algunos por contacto dudoso y otros sin contactos con el Dr. Castillo, dieron todos positivos; así que lamentablemente estamos a minutos de cerrar el Hospital“.

El médico Omar Castillo (38) falleció el pasado lunes. Prestaba servicios en el HOMEI de Suipacha, pero tuvo una complicación pulmonar y falleció en la zona metropolitana aunque se sospechaba que tenía COVID – 19, más allá de su difícil patología.

Castillo estuvo prestando servicio el viernes anterior en dicho Hospital y mantuvo en contacto con parte del personal. Luego de su muerte y la confirmación posterior de que era positivo de coronavirus, inició la preocupación en el centro de salud y comenzaron los hisopados al personal.

“Me he comunicado con la Región Sanitaria, a su vez desde allí consultará al Director de Regiones para ver cómo es el protocolo a seguir. Me han solicitado un listado de las personas que dieron positivo y un listado de los pacientes que están internados, para ver si se pueden derivar y saber sobre el envío de personal para trabajar en el Hospital. El resto del personal probablemente quedemos en aislamiento por 14 días y casi con seguridad, habrá que hacer los hisopados a todos“, señaló Godoy.

Fuente: Mercedes Ya – Semanario Nueva Tribuna