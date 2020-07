PUSSÓ Y GATICA ALERTARON SOBRE LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON LOS RECAUDOS: “VAMOS A SER MUY SEVEROS”, DIJO EL INTENDENTE

Compartir en...

Frente al incremento de casos positivos de COVID-19 en Bragado, el intendente Vicente Gatica y la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó, grabaron un video con el propósito de alertar a la población sobre la necesidad de que se cumplan los recaudos para prevenir la enfermedad. Sostuvieron que no estamos exentos de que la situación empeore y el Jefe Comunal prometió endurecer los controles en las calles. “Vamos a ser muy severos”, dijo Gatica.

Según Pussó, “este incremento no escapa a una realidad nacional y regional”. Sostuvo que “la pandemia viene avanzando” y recordó que “somos una localidad que estamos a 200 kilómetros de la Capital Federal y eso nos hace mucho más lábiles”.

Según la funcionaria de Salud, “vemos que la población está despreocupada y eso nos hace extremadamente débiles”. Enfatizó en que “no se puede tomar mate y vemos que todo el mundo lo hace (…), no se lavan las manos como corresponde y no cumplen el distanciamiento social”. También dijo: “no podemos tener fiestas, reuniones, asados y nos tenemos que cuidar entre todos”.

Para Pussó “hasta ahora tuvimos la dicha de que todos nuestros casos fueron bloqueados gracias a todo el trabajo del equipo de salud”. Sin embargo, insistió con que “necesitamos de la ayuda de todos”.

Por su parte, Vicente Gatica destacó la labor que se realiza para proteger al Partido y justificó los viajes que realizan las fuerzas de seguridad y el personal de salud a otras ciudades: “son trabajadores esenciales a los que hay que respetar y hay que dejarlos que transiten porque son los que nos cuidan y nos salvan la vida”, indicó. En ese marco, agregó: “-a ellos- les pedimos que cuando lleguen a su ciudad preserven a su familia y cuiden sus salidas estando protegidos para que también lo estemos todos”.

Sobre el final, el Jefe Comunal apuntó contra los que no acatan el distanciamiento social y realizan reuniones que no están habilitadas. Manifestó que “vamos a estar muy cerca de los vecinos que no cumplen”, e incluso invitó a que la sociedad los denuncie en el 911.

Una cuestión llamativa es que en el video no se hizo ninguna mención específica al caso positivo de COVID-19 que se conoció hoy sobre un médico bragadense asintomático.