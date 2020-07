EL ACAS CONSTRUIRÁ UNA ESCUELA SECUNDARIA EN UNA COMUNIDAD ABORIGEN DE TARTAGAL

Compartir en...

Poco tiempo ha transcurrido desde la última inauguración de una escuela en Misiones, pero sin embargo eso no le pone frenos a la tarea de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios (ACAS) quienes en los últimos días consiguieron la autorización para construir una escuela secundaria en cercanías de Tartagal, Salta.

Miguel Massa es el encargado de llevar adelante las construcciones del ACAS, y en una entrevista con la edición matutina de ‘BRAGADO TV’, brindó varios detalles respecto a este nuevo desafío. Explicó que la obra tendrá una magnitud de 200 metros cúbicos, y estiman que el costo rondará los 8 millones de pesos. La edificación estará ubicada en el kilómetro 17 de la Ruta N.º86, en una comunidad que está a 17 kilómetros de Tartagal.

“Se hizo un relevamiento de un pedido de una escuela secundaria, ya hay una escuela primaria y los chicos de ahí no tienen acceso a una escuela de Tartagal, entonces se hizo un relevamiento, las condiciones se dieron, el terreno es de la Provincia, y logramos firmar el convenio hoy a la tarde para hacer la escuela secundaria”, explicó Massa.

La obra está proyectada para iniciar el año próximo, ya que se ha comenzado a trabajar para recaudar los fondos necesarios. Massa también comentó que esta sería la cuarta vez que intentan construir una escuela en la Provincia de Salta, pero es la primera vez que consiguen la autorización para hacerlo.

“Nos ha pasado que tenemos dos escuelas en Formosa y ahí prácticamente no podemos entrar, nos han sacado con Gendarmería porque les molesta que les muestren las realidades de su Provincia”, comentó Massa, en tanto agregaba que en su experiencia, “es muy triste ver en el Norte que hay muchas comunidades que no tienen ni agua potable, hay que recorrer el país para darse cuenta las cosas que están mal, y cómo se derrocha tanto dinero con la corrupción y no hacen las obras que se tienen que hacer. Nosotros no tendríamos que existir porque de eso se tendría que encargar el Estado, pero nos toca ésto y nosotros le ponemos el pecho.”

