LA PALABRA DE LOS PROPIETARIOS DE GIMNASIOS Y CANCHAS DURANTE SU MANIFESTACIÓN

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

La manifestación que tuvo lugar hace algunas horas frente al Palacio Municipal y en donde los propietarios de gimnasios y canchas deportivas reclamaban permisos de reapertura, dejó varios puntos para analizar. El Megáfono se hizo presente durante la protesta pacífica y recopiló varios testimonios de los mismos protagonistas.

El diálogo con los manifestantes se daba mientras transcurría la reunión entre el intendente Vicente Gatica y su equipo con los representantes de los rubros involucrados. En líneas generales, expresaron su malestar por no poder trabajar durante casi 120 días y resaltaron que esto afecta gravemente a su economía.

“En la anterior Fase 5 respetamos a rajatabla los protocolos y ahora no sé por qué no nos dejaron trabajar más”, ponderó Carlos, uno de los primeros entrevistados que hizo referencia al parate en las canchas de Paddle. “Hace cuatro meses que no podemos trabajar, la situación es prácticamente insostenible. Venimos a una reunión más a ver que tipo de solución nos da en este caso el Estado”, comentó otro de los presentes.

Otra persona en destacar el funcionamiento de los gimnasios durante la primera Fase 5 fue Evangelina Mazzini, quien aseguró: “Logramos abrir esa semana que nos habilitaron, dentro del protocolo que fue planteado y por suerte la gente fue y respetó. Esa semana estuvimos muy bien pero volvimos todo para atrás, nos duró poquito. La idea de estar todos juntos acá, todas las disciplinas, es hacer fuerza para trabajar ya que en la ciudad el 90 por ciento está trabajando”.

Si bien durante la reunión con las autoridades municipales no se logró un acuerdo que los habilite a su reapertura, se prometió una segunda reunión para la semana que viene. En la misma se hablará sobre cómo armar protocolos para volver a abrir.

MANIFESTACION Publicado por El Megáfono en Lunes, 13 de julio de 2020