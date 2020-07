EL “CHAPU” FERNÁNDEZ SE OFRECE A REALIZAR GESTIONES PARA “SALVAR A LAS CANCHAS DE PADDLE Y LOS GIMNASIOS”

Compartir en...

Tal como lo informó oportunamente este portal, ayer se registró una protesta por parte de propietarios de gimnasios y canchas de paddle con el propósito de exigir el permiso para poder trabajar. Se trata de un reclamo que ha obtenido el apoyo por parte del dirigente del “Frente Todos por Bragado”, Jorge Pablo “Chapu” Fernández, quien utilizó imágenes de dicha manifestación para armar un video donde acusa al gobierno municipal de no haber agotado todas las posibilidades para que pudieran abrir. Además, se ofreció a hacerlo él personalmente “si tal vez por ser de un ´color político´ diferente el Gobierno de la Provincia, Ud. no quiere, o no puede gestionar este pedido”.

Según el “Chapu”, mientras nos encontrábamos en fase 5 hubiese existido la posibilidad de abrir tales lugares. Afirmó que sólo era necesario el envío de una nota pidiendo la habilitación al Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ya que así lo hizo 25 de Mayo y obtuvo los permisos correspondientes.

“Sr. Intendente Vicente Gatica, si tal vez por ser de un ´color político´ diferente el Gobierno de la Provincia, Ud. no quiere, o no puede gestionar este pedido para que esta gente recupere su fuente laboral, yo me ofrezco a hacerlo, y pienso que puedo ser de ayuda”, dijo. También agregó: “en caso de no considerarlo necesario Sr. Intendente, espero que gestione Ud. desde el día 1 de la vuelta a fase 5, el permiso necesario, como lo han hecho ya 40 intendentes de la provincia”.

Vale mencionar que el video presenta el estilo de un spot publicitario. La voz del “Chapu” se escucha en off mientras se observan las imágenes del reclamo. Se hace mucho hincapié en los manifestantes, pero también se muestra al Palacio Municipal y a las autoridades policiales que estaban custodiándolo.