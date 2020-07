EL GOBIERNO MUNICIPAL ASPIRA QUE LA PROVINCIA CONCEDA FLEXIBILIZACIONES TRAS EL RETORNO A LA FASE 4

Compartir en...

Sigue el hermetismo de la Municipalidad de Bragado en torno a al retroceso de nuestro Partido a la fase 4, tal como lo dejó en claro ayer el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mediante el Boletín Oficial. No hubo ningún tipo de anuncio por parte de las autoridades locales, sin embargo la cuestión no pasó inadvertida para el intendente Vicente Gatica ya que se encuentra gestionando la posibilidad de lograr ciertas flexibilizaciones.

De acuerdo a lo conocido por BRAGADO TV, el retroceso de fase no ha sido bien recibido por el gobierno municipal debido a que presenta un criterio diferente respecto del origen de los casos de Coronavirus que hay en nuestra ciudad. Mientras la Provincia reconoció a alguno como autóctono, el Municipio considera que todos están vinculados a casos importados, por lo cual debiéramos continuar en la fase 5.

Ante tal situación, Gatica ha tomado la decisión de gestionar flexibilizaciones para que Bragado no tenga una fase 4 estricta y se acerque un poco más a la 5. Es decir, la 4 con algunos permisos de la 5, sobre todo en lo que respecta a la continuidad de las actividades económicas que se habían logrado abrir, como por ejemplo los gastronómicos.

Lo cierto es que la falta de un anuncio oficial no deja en claro cómo debemos regirnos en estos momentos. Apelando a la memoria y a las medidas que se habían adoptado en Bragado hace tres semanas cuando también estábamos en fase 4, ya no se admitirían las reuniones familiares ni tampoco los servicios religiosos que impliquen algún tipo de acercamiento entre personas. También se suspenderían todas las actividades deportivas, mientras que los comercios gastronómicos únicamente podrían vender con la modalidad delivery o “take away” (retiro en puerta). En lo que respecta a las salidas de esparcimiento, sólo se podrían realizar caminando (ya no en bicicleta o corriendo).