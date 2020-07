LA FEB OBJETARÁ EL NOMBRAMIENTO DE ANA AGUILAR ANTE LA DIRECCIÓN DE ESCUELAS

Compartir en...

No han pasado muchas horas desde que se conoció públicamente la designación de Ana Aguilar como Jefa Distrital de Educación. Sin embargo, ya generó repercusiones en el ámbito educativo debido a que hay personas y gremios que mostraron su disconformidad debido a que la docente no cumpliría la totalidad de requisitos que exige el Estatuto Docente. Un ejemplo es la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la cual presentará una denuncia objetando el nombramiento.

Según la secretaria General de FEB, María Eugenia Calderón, el artículo 78 del Estatuto Docente establece que la designación del cargo de Jefe Distrital debe recaer en un inspector titular a excepción de que no haya ninguno en el distrito. En Bragado hay dos (Inés Aliano y Gabriela Morossini), motivo por el que considera que dicha función debiera ser cumplida por alguna de ellas y no por Ana Aguilar debido a que es inspectora provisional.

Calderón aclaró que su deseo no es ir contra Ana Aguilar ya que reconoce su trayectoria, e incluso consideró que su nombramiento reviste menor gravedad al de Mirta Torrelles debido a que la docente elegida se encuentra en funciones como inspectora y no está jubilada. No obstante, el hecho de que sea provisional y no titular lo consideró injusto para quienes se encuentran en condiciones de cumplir dicho cargo, por lo cual manifestó: “no podemos mirar y dejarlo pasar”.

La Secretaria General de FEB manifestó que la nota será enviada a la Dirección General de Escuelas. Luego, remarcó: “vamos a hacer todo lo que sea necesario” porque “no se está cumpliendo la Ley”. Remarcó que “el Jefe Distrital pertenece al escalafón docente y hay un Estatuto que se debe cumplir” ya que “sino prima lo partidario por sobre lo normativo, y eso no puede pasar”.