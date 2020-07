MARIA EUGENIA CALDERÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE AGUILAR: “NO PUEDE LO PARTIDARIO PRIMAR SOBRE LO ESTATUTARIO”

Compartir en...

Tal y como lo había adelantado nuestro portal, la designación de la nueva Jefa Distrital de Educación ha generado polémica en el ámbito educativo, más precisamente en el gremial. Tal y como había sucedido a raíz del desprolijo nombramiento de Mirta Torrelles, la FEB cuestionó la forma en la cuál se designó a Ana Aguilar para que ocupe el cargo de Jefa Distrital.

“Volvimos a la misma situación, no tan irregular como lo que pasó con la señora Torrelles pero de todas maneras como gremio observamos que no se está respetando lo que dice el estatuto en esta designación tampoco”, explicó la secretaria general de la FEB, María Eugenia Calderón, en diálogo con ‘EL MEGÁFONO’.

“Es un cargo del escalafón docente por lo que tiene que respetar ciertas condiciones para acceder al cargo. No se accede por concurso o prueba de selección como sí se accede a ser Inspector, pero para ser Jefe Distrital debe ser un Inspector Titular”, detalló, señalando que Aguilar era inspectora provisional.

Calderón también comentó que radicarán una denuncia en búsqueda de una explicación por la cuál no se estaría cumpliendo con el Estatuto Docente, aunque aclaró que “esto no es en contra de Ana Aguilar, hemos trabajado con ella y sabemos de sus condiciones para poder ejercer el cargo.”

La Secretaria General de la FEB también agregó que más allá de que se trate de un cargo político, “no puede lo partidario primar sobre lo estatutario. Mas allá de que me guste o no la postura política de la persona que se designa, hay una normativa que me dice cómo lo debo designar o quién debe ser.”

