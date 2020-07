MARIANO MARINI PROPONE UN ‘FONDO ANTICÍCLICO MUNICIPAL’ PARA LOS SECTORES PERJUDICADOS POR LA PANDEMIA

Compartir en...

El contador Mariano Marini presentó públicamente una propuesta titulada ‘Fondo Anticíclico Municipal Rotatorio Permanente’ para ayudar económicamente a los sectores más perjudicados por la cuarentena obligatoria.

“A partir de un planteo que escuché la semana pasada de algunos ediles de Bragado, me puse a pensar qué herramientas tenemos a disposición desde el Estado Municipal para asistir a gimnasios, centros deportivos, asociaciones civiles sin fines de lucro que serían los clubes y también para comerciantes, pequeños industriales y prestadores de servicios que tienen cerrado”, explicó Marini en diálogo con el programa radial ‘EL MEGÁFONO’.

A su vez, el contador aclaró que hasta el momento no ha presentado su propuesta en la Municipalidad porque sus ideas no han sido tomadas en cuenta en otras oportunidades. También aclaró que no presentará su idea desde ningún bloque en el Honorable Concejo Deliberante, si no que simplemente pondrá su plan a disposición de quien quiera presentarlo, con la posibilidad de ampliarlo o debatirlo.

“Me surge la duda a partir de que escucho la semana pasada a ediles, tanto del Concejo Deliberante como del Consejo Escolar, decir que iban a armar un proyecto de resolución para solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial reafecte partidas para asistir a quienes están cerrados, principalmente centros deportivos y gimnasios. Todas esas herramientas ya están disponibles”, explicó Marini, quien plantea que tanto desde el Ejecutivo Local como de la oposición, no se le ha dado difusión a esas herramientas.

“¿Cuántos recursos tenemos disponibles para formar de alguna forma, un fondo que ayude a todos esos que están cerrados? A todos esos que les están impidiendo trabajar. Armemos una comisión, demos esos fondos, el Estado tiene que estar a disposición de la gente de Bragado porque los recursos son de Bragado. Cuando pase toda esta pandemia, ese Fondo Anticíclico se vuelve a nutrir y esa gente paga en cuotas muy accesibles sin interés, a partir de ahí ponemos una tasa baja y empezamos a generar más producción y volver a reinvertirlo”, expresó.

