SIN NOMBRARLO, MARCELO ELÍAS APUNTÓ CONTRA EL “CHAPU” FERNÁNDEZ POR SUS RECIENTES DECLARACIONES

Gran polémica ha generado en nuestra ciudad el video de estilo propagandístico que realizó el dirigente Jorge Pablo “Chapu” Fernández (Frente Todos por Bragado), mediante el cual acusó al Gobierno Municipal de no haber gestionado la apertura de gimnasios y canchas de paddle mientras estábamos en la fase 5. Al respecto se refirió el ex legislador Marcelo Elías (Acción por el Desarrollo), quien mostró su desacuerdo en el marco de una extensa conversación sobre varios temas que mantuvo ayer con el periodista Diego San Román.

Elías nunca nombró al “Chapu”, aunque sus declaraciones lo tienen como un claro destinatario. Dijo que la acusación del dirigente peronista “es una especie de realismo mágico”, y agregó: “¿a quién se le ocurre que el Intendente no va a querer hacer la gestión para que los gimnasios, las canchas de paddle u otro tipo de actividades funcionen?”.

Para el referente de Acción para el Desarrollo “hay una especie de embudo administrativo en la Provincia y la Nación que lamentablemente condiciona algunas actividades sociales en esta ciudad y en otras”. Lo enmarcó en una lectura de la realidad que venía abordando previo al tema específico del “Chapu”, ya que, según Elías, “no es posible que sigamos trabajando con este sistema tan concentrado de decisiones” ya que el Municipio se ve obligado a solicitar permiso a la Provincia por cuestiones que se podrían analizar y solucionar desde lo local. “Puede haber parámetros generales, pero el Gobernador no puede decidir si en un municipio pude funcionar una peluquería, una cancha de paddle, un gimnasio o si los psicólogos pueden trabajar en forma presencial; son detalles que deben estar enmarcadas en el ámbito de los municipios”, remarcó.

Bajo esa postura, Elías consideró que es posible el debate y mostrar desacuerdos respecto de lo que hace el Intendente. Sin embargo, aclaró: “lo que no se puede es mentir”.

Sobre el final de la entrevista, el dirigente fue consultado sobre distintas cuestiones vinculadas al ámbito nacional, como por ejemplo las recientes declaraciones de Alberto Fernández sobre el caso Vicentin y el encuentro del Primer Mandatario con miembros de la oposición. Respecto de lo primero, manifestó: “hay que reconocerle al Presidente su capacidad de autocrítica y de decir que se equivocó, pero él mismo relativiza la autocrítica al plantear que pensaba que la gente lo iba a aplaudir, entonces no sabemos si está diciendo que se equivocó en la cuestión de fondo o en la evaluación política”. En cuanto a lo demás, opinó que “es un buen gesto, pero por ahora no es más que una foto”, e incluso la consideró “incompleta” ya que no se encontraba Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró “indispensable para cualquier tipo de acuerdo político que se haga”.