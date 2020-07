JUAN FIGURAS SE REFIRIÓ A LA SUSPENSIÓN DE LA FIESTA DEL CABALLO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Más allá de lo previsible, gran impacto ha generado en nuestra comunidad la decisión de suspender la Fiesta Nacional del Caballo prevista para este año. Ante tal situación, EL MEGÁFONO entrevistó ayer al presidente de la Comisión Organizadora, Juan Figueras, quien lamentó tener que tomar dicha resolución pese a considerarla la más acertada. No obstante, adelantó la posibilidad de que se realicen eventos más pequeños para suplir la falta.

Según Figueras, “ya habíamos tenido una reunión previa con el Intendente y nos habíamos dado algún lapso de tiempo para ver cómo seguía la pandemia”. Tras ver que aún no se ha superado y que la organización de la fiesta lleva mucho tiempo, ahora se optó suspenderla.

El Presidente de la Comisión consideró que “no es el momento adecuado para salir a hablar de una fiesta” ya que “sería una irresponsabilidad muy grande organizar una cosa de ese estilo”. Manifestó que “hay mucha gente que se está cuidando, que ha cerrado sus negocios y que no tiene fuente laboral, por lo que nosotros no podemos estar ajenos”.

Reconoció que “da lástima” tomar la decisión, y agregó: “donde podamos, vamos a empezar a hacer pequeños eventos a nivel local para que Bragado empiece a sentir el calor de la fiesta”. Recordó que desde el año pasado “nosotros tenemos contratados a ´Los Nombradores del Alba´”, motivo por el que “vamos a tratar de no perderlos; por ahí se puede organizar otra fecha que no sea la de la Fiesta del Caballo, o sino el año que viene”.

ESTE AÑO NO HABRÁ FIESTA DEL CABALLO ESTE AÑO NO HABRÁ FIESTA DEL CABALLO – JUAN FIGUERAS – PRESIDENTE Publicado por El Megáfono en Miércoles, 15 de julio de 2020