EL OFICIALISMO APOYÓ EL DESEO DE GATICA DE TENER MAYOR AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES

El retorno de Bragado a la fase 4 generó que el gobierno municipal dejara atrás su postura de aceptar todas las medidas dispuestas por la Provincia y comenzara a requerir mayor autonomía en la toma de decisiones. Así lo manifestó el propio intendente Vicente Gatica ante BRAGADO TV y ahora hicieron lo mismo la totalidad de los partidos políticos del oficialismo mediante un comunicado que difundieron a través de las redes sociales.

El mensaje lo firman el Partido Fe y la totalidad de las fuerzas locales de Juntos por el Cambio (Unidos por Bragado, Acción para el Desarrollo, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI y el MID). Se enmarca en la búsqueda de apoyo que había solicitado el Jefe Comunal, ya que consideraba necesario contar con “respaldo” para poder avanzar con las flexibilizaciones que tiene en mente.

El comunicado es claro. Asegura que la Municipalidad de Bragado tiene mayor potestad y conocimientos para decidir sobre lo que sucede en su territorio, y no la Provincia de Buenos Aires ya que aplica medidas generales que no contemplan las particularidades de cada distrito. Además, remarca que la comunidad “necesita trabajar”, motivo por el que ya no sería apropiado mantener las restricciones que impidan a la población ganarse su sustento.

EL COMUNICADO COMPLETO

A cuatro meses desde el inicio de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, se imponen respuestas diferentes para las regulaciones en cada rincón de la Provincia de Buenos Aires. Su diversidad geográfica y socioeconómica, así como la dispar dinámica de la transmisión del virus, requiere un abordaje conforme a cada realidad.

Venimos a resaltar y reivindicar la autonomía de los gobernantes municipales para dictar sus normas, consagrada por la Constitución Provincial. Es el gobierno de la Municipalidad de Bragado quien más conoce el día a día de los vecinos, sus ocupaciones y los desafíos que cada uno enfrenta y por eso está en mejores condiciones para atender normativamente las necesidades locales.

La ciudadanía hizo enormes esfuerzos personales y económicos, incluso aportando fondos para el funcionamiento de los servicios esenciales. Hoy necesita trabajar. Que le sea restablecida la forma corriente que cada uno tiene de ganarse el sustento, con el necesario cuidado sanitario.

El partido de Bragado no posee transmisión comunitaria del virus y tiene la adecuada capacidad para dar respuesta a la demanda sanitaria, permitiéndole compatibilizar el cuidado de la salud que requiere la propagación del Covid-19 con el urgente tratamiento de las dificultades económicas, comerciales, laborales y sociales que nos provocó a todos los habitantes.

Cuidar la salud de los bragadenses, con el mantenimiento de las medidas preventivas correspondientes, no excluye cuidar sus fuentes de trabajo y su bienestar.